Hocker und Schals - wie man Kirchentagsbesucher erkennt

Ob als Kopfbedeckung, Schultertuch oder Armband - gut einen Meter lang, etwa 30 Zentimeter breit und alle zwei Jahre eine neue Farbe: Der Kirchentagsschal ist vielfältig einsetzbar, wie Kathi Franco beweist. Sie sei früher immer mit der ganzen Familie auf dem Kirchentag gewesen. "Und dann lagen die Zuhause rum und das war so schade."

Sie hat deshalb kurzerhand zur Nähmaschine gegriffen und eine Art Patchwork-Kleid aus Kirchentagsschals gemacht – Stuttgart prangt jetzt auf ihrer Brust, Dortmund hängt knapp über dem Knie. Das Rockteil ist ganz orange gehalten, Stoff gewordene Erinnerungen.

Stoff gewordene Erinnerung in Wolfgang-Petry-Manier am Rucksack

Bei Silke Roth und Astrid Möller-Selig baumeln diese in Wolfgang Petry-Manier am Rucksack und zeigen, dass sie hier auf dem Kirchentag in Nürnberg keine Novizen sind: "Der blaue ist halt der erste, das war unser erster Kirchentag." Da hätten sie noch nicht in einer Schule übernachtet, erinnern sich die beiden Damen aus dem hessischen Bärstadt und betonen nochmals: "Ja, es war einfach der erste."

Und das klingt fast, als würden sie sich an ein erstes Date erinnern. Der orange Schal dagegen ruft ganz andere Erinnerungen wach, an den Kirchentag 2017 in Berlin. Die beiden nennen ihn den Sonnenschal, weil er nur als Kopfbedeckung im Einsatz war - und zwar meistens auch noch nass.

"Unfaire" textile Ladenhüter beim Ökumenischen Kirchentag

Also Upcylcling at it’s best – wobei, so ganz sauber war dieses Textil nicht immer. 2010, zum Ökumenischen Kirchentag in München, erntete es sogar eine eigene Resolution. Der Grund: Eine-Welt-Aktivisten fürchteten Greenwashing auf dem Kirchentag. Der Stoff sei zwar nachweislich aus afrikanischer Baumwolle, "fair gehandelt" aber war er nicht.

Die Folge: Die restlichen Schals wurden zum Ladenhüter. Nicht so Kathi Franco - sie hat bislang für jedes textile Stück Kirchentag Verwendung gefunden. Schließlich sei sie dicker geworden und dann kamen ein paar neue Schals zum Dazwischennähen gerade recht, sagt sie und lacht.