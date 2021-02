Hochgelobtes Debüt: Julia Phillips' "Das Verschwinden der Erde"

Am Anfang des Romans schlägt ein Augustnachmittag auf Kamtschatka jäh um in einen Alptraum. Sofija und ihre elfjährige Schwester Aljona sind in einer stillen Bucht am Pazifik unterwegs, es ist ein herrlicher Tag, aber Aljona setzt alles daran, dass es keine Idylle wird und erschreckt ihre achtjährige Schwester zu Tode mit einer Geschichte über einen Tsunami, der alles wegschwemmt. Eine kleine Rache dafür, dass Sofija immer alle Aufmerksamkeit der Mutter genießt. In der Ferne taucht kurz ein Mann auf und verschwindet wieder, aber fünf Seiten später sitzt er den Mädchen plötzlich im Weg und klagt über einen verstauchten Knöchel. Die Golosowski-Schwestern helfen ihm zum Auto, der Mann bietet an, sie nach Hause zu fahren – und ein Verbrechen nimmt seinen Lauf.

Julia Philipps zoomt in ihrem Roman "Das Verschwinden der Erde" die Veränderungen heran, die vom plötzlichen Verschwinden der Mädchen ausgelöst werden. Sie betreffen vor allem Mädchen und Frauen, die noch mehr kontrolliert werden, denen man Schuld zuschiebt und die noch mehr unter allgegenwärtiger Korruption und Schlendrian leiden. "Ich wollte ein Buch schreiben, das mir dabei hilft, über weibliche Verletzungen nachzudenken", erklärt die Autorin. "Ich war immer fasziniert von diesen Geschichten von verschwundenen Mädchen und Frauen und habe darüber viele Zeitungsartikel, Podcasts, Filme, Nachrichten und Bücher gesehen und gelesen. Nach einer gewissen Zeit wird diese Geschichte von den verschwundenen Schwestern tatsächlich sehr schräg, denn es geht nicht mehr so sehr um diese beiden hübschen Mädchen, sondern um gendertypische Gewalt."

Ein Gesellschaft voller Gewalt gegen Frauen

Schauplatz des Geschehens ist Kamtschatka, die pazifische Halbinsel im äußersten Osten Russlands, entlegen, dünn besiedelt und immer bedroht vom Verschwinden durch Vulkanausbrüche, Erdbeben und Tsunamis. Ein literarisch so gut wie unbeschriebenes Terrain, dass es ausgerechnet von einer amerikanischen Schriftstellerin entdeckt wird, ist eine fast romanhafte Sensation.

"Das Verschwinden der Erde" ist ein Episodenroman, der durch Monate gegliedert ist und sich über ein Jahr ausdehnt. In jedem Kapitel verhilft Julia Phillips behutsam einer anderen Frau zu ihrem Auftritt: Ksyusha etwa, der Tochter eines Rentier-Hirten in der Tundra, die in der Hauptstadt Petropawlowsk studiert und ihre ewenische Herkunft am liebsten abstreifen würde. Ihr Freund ist Ruslan, ein Russe, ein Weißer, was als Statussymbol auf Kamtschatka gilt. Dass er übergriffig ist, besitzergreifend und respektlos, wird Ksyusha erst klar, als sie im Tanzkurs den indigenen Tschander kennenlernt. Sie ist vollkommen hin- und hergerissen zwischen den beiden Männern, sie hat Träume und berauschende Fantasien, bis Ruslan unangekündigt auftaucht und allein durch seine einschüchternde Macho-Präsenz die Verhältnisse zu seinen Gunsten klarstellt.