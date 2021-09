Hochgedrehte Emotionen: James-Krüss-Preis für Tamara Bach

Tamara Bach, 1976 in Limburg an der Lahn geboren, liebt ungewöhnliche Erzählperspektiven. Den Roman "Vierzehn" etwa – über einen Tag im Leben einer Schülerin – schrieb sie in der Du-Perspektive. Das jüngste Buch "Sankt Irgendwas", der Bericht einer aus dem Ruder laufenden Klassenfahrt, ist in verschiedenen Stimmen geschrieben.

Die Texte der Schriftstellerin sind auch in literarischer Hinsicht bemerkenswert. Tamara Bach sagt dazu: "Es fängt oft mit einer Stimme oder mit einem Gedankenexperiment an. Und auch mit einer Stimmung." Dann beginne sie mit dem Schreiben: "Und ich schreibe mich an die Figur, an den Text und die Geschichte heran. Das ist teilweise auch ein sehr mysteriöser Prozess."

Jugend: hochgedrehte Emotionen

Schon für ihr Debüt "Marsmädchen" aus dem Jahr 2003 wurde Tamara Bach mit viel Aufmerksamkeit bedacht und mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Ihre Geschichten über junge Menschen in der Pubertät sind leise und zugleich intensiv, sie erzählen eindringlich von einer Lebensphase, die mit großen Umbrüchen verbunden ist.

Tamara Bach beschreibt diese Phase so: "Die Emotionen sind auf elf hochgedreht. Und dann gibt es auf der anderen Seite diese ganzen Zwänge wie Schule, wie Zeiten, zu denen man zu Hause sein muss, und den Lebenslauf sollte man am besten jetzt schon aufpolstern." Cool sein – noch so ein Zwang.

Ein Pferd ist ein Hund. Oder nicht?

Die Jury für den James-Krüss-Preis für Internationale Jugendliteratur lobt die Sinnlichkeit des Erzählens von Tamara Bach und auch die lyrischen Qualitäten ihrer Sprache. Die Auszeichnung wird heute Abend in der Internationalen Jugendbibliothek München vergeben und ehrt ein literarisches Werk, das durch phantasievolles Erzählen, Formenvielfalt und Humanität überzeugt.

Tamara Bachs Bücher erscheinen im Carlsen-Verlag. Mit dem Band "Das Pferd ist ein Hund" gibt es Ende September ein neues Kinderbuch.