Hoch über der Stadt: Der Türmer von Nördlingen

"Türmen heißt, sich in Sicherheit bringen. Türmen war immer nach oben gehen und Türmen war immer in die Ruhe gehen, in die Freiheit gehen", erzählt Horst Lenner, auch bekannt als Hottle. Für ihn ist das "Türmen" zur Berufung geworden.

In fast 90 Metern Höhe wacht er über die Stadt. Sein Weg zur Arbeit zählt 350 Stufen und dauert zwischen fünf und neun Minuten, je nachdem, wie eilig er es hat.

Doch normalerweise geht er es gemütlich an, so wie beim Bergsteigen: Bloß nicht zu schnell loslaufen, sagt er: "Die meisten Touristen machen den Fehler, dass sie loslegen wie verrückt und dann nach einem Drittel stehenbleiben müssen und durchatmen. Ich habe inzwischen so das Tempo raus. Es ist unterschiedlich, abends gehen wir ohne Proviant hoch, morgens mit Proviant."

Eine vielseitige Aufgabe

Oben angekommen sitzt Horst Lenner dann tagsüber an der Kasse und empfängt Touristen. Doch auch wenn der Turm geschlossen ist, gibt es viel zu tun – nicht nur die Turmkatze Wendelstein will gefüttert werden.

Horst Lenner prüft auch die Windrichtung für die Wetteraufzeichnungen und hat ein wachsames Auge auf die Stadt: "Wenn ich hier stehe, schau ich auf das Kirchendach, speziell nach Unwettern, ob alle Dachplatten drauf sind, und gebe dann Meldungen an den Bauhof."

Abends hat Horst Lenner eine weitere Aufgabe: Ab 22 Uhr geht es jede halbe Stunde hoch auf den Kranz – zum Wächterruf in alle Himmelsrichtungen: "So, Gsell, So!"

Turmwächter seit mehr als 500 Jahren

Auf dem Nördlinger Daniel gab es seit seiner Vollendung im Jahr 1490 schon immer Turmwächter. Stadtarchivar Wilfried Sponsel weiß das aus den historischen Rechnungsbüchern der Stadt.

"Früher war es die Lebensversicherung der Stadt. Denn der Türmer sah als erster, wo es gebrannt hat, er sah als erster, woher fremde Reiter kommen, vielleicht Angriffe auf die Stadt gestartet wurden. Und darauf musste er ganz schnell reagieren." Wilfried Sponsel

Mit einer Fahne zeigte der Türmer, aus welcher Richtung die Angreifer kamen. Und mit dem Wächterruf kontrollierte er von oben die Wachposten auf der Stadtmauer.

Früher lebte der Turmwächter während seines Dienstes in der Turmstube, verbrachte sogar eine ganze Woche oben auf dem Turm. Auch heute schläft Horst Lenner, der schon als Kind von diesem Turm und seinem Wächter fasziniert war, manchmal hier oben, wenn sein Dienst um Mitternacht zu Ende geht.

"Hier oben ist man einfach näher dran am Spirit. Man ist weg von allem, was einen erdet. Man ist wirklich abgehoben, würd ich mal sagen. Wenn ich nachts in die Sterne schaue hier oben und unten liegt der Nebel – das ist dann schon ein Erlebnis, wie es kein zweiter hier hat." Horst Lenner