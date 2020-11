Hitzige Debatte: Bringen Trumps Memoiren 100 Millionen Dollar?

Obamas "A Promised Land" wird am 17. November erscheinen und die Messlatte für Trump vermutlich hoch legen, was Auflage und Verkaufszahlen betrifft. Gegenüber der amerikanischen Nachrichtenagentur AP bezweifelten Verleger, dass Trump international eine ähnliche Ausstrahlung hat wie sein Vorgänger, und Spitzen-Honorare rechnen sich nur beim weltweiten Verkauf von Übersetzungsrechten. Allerdings sagte Daisy Blackwell Hutton vom Verlag "Center Street": "Ganz egal, was sie für politische Ansichten haben, jeder Amerikaner hat das Erdbeben in Washington miterlebt. Es werden noch jahrelang Bücher über Trumps Präsidentschaft und die konservative Wende erscheinen."

Flut von Trump-Büchern zu erwarten

Schon jetzt ist für nächstes Jahr eine wahre Springflut von Trump-Büchern zu erwarten. Jonathan Martin und Alex Burns von der "New York Times" haben den Präsidenten im Wahlkampf begleitet und planen einen Insider-Report. Brad Parscale, ein früherer Wahlkampfmanager von Trump, schreibt an seinen Memoiren und zahlreiche Ex-Mitarbeiter aus dem Weißen Haus dürften ihre Erfahrungen ebenfalls versilbern wollen.

Ob siebzig Millionen Wähler auch ähnlich viele Buchkäufer bedeuten ist sehr fraglich, aber der britische "Guardian" witzelte schon, falls Trump keinen Verlag finde, könne er sein Werk ja wie sein Sohn Donald jr. einfach in Eigenverantwortung veröffentlichen. Allerdings passierte dem Junior dabei im vergangenen Juli ein kleines Malheur: Im Untertitel von "Liberal Privilege" hatte sich ein Grammatikfehler eingeschlichen, der den Autor zum Gespött machte.

Vielleicht will Trump lieber telefonieren

Die Geschichte hat Trump in gewisser Weise auf seiner Seite: Adrian Zackheim, Verleger von "Sentinel", will beobachtet haben, dass Bücher von rechten Autoren viel populärer sind, solange ein Demokrat im Weißen Haus regiert, wie er AP verriet: "Das ist fast schon eine wissenschaftliche Tatsache." Allerdings kann es durchaus sein, dass Trump gar nicht die Absicht hat, irgendetwas zu Papier zu bringen oder bringen zu lassen, so der "Atlantic". Vielmehr werde der Präsident nach seinem Abschied wohl ständig mit Radio- und Fernsehstationen telefonieren, Joe Biden über Twitter die Hölle heiß machen und womöglich sogar einen eigenen Sender gründen, um dann 2024 abermals anzutreten.

Trump selbst übt allerdings für seine Verhältnisse schon an der literarischen "Langform", seine Twitter-Meldungen werden immer wortreicher. Zuletzt schrieb er: "Ein Typ namens Al Schmidt, ein Bevollmächtigter und sogenannter Republikaner (RINO) in Philadelphia, wird von den Fake-News-Medien ganz groß dazu benutzt, immer wieder zu erklären, wie sauber die Wahl in Philadelphia gelaufen ist. Er weigert sich auf den Berg von Korruption und Unaufrichtigkeit zu schauen. Wir gewinnen!" Twitter ergänzte diese Nachricht um den bei Trumps Äußerungen inzwischen üblichen Warnhinweis, die Aussage sei strittig. Bei einem Buch dürfte gerade das jedoch ungemein verkaufsfördernd sein.