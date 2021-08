Hitze-Rekorde: Griechenland sperrt zeitweise seine Altertümer

So heiß war es in Griechenland lange nicht mehr, und mit Abkühlung ist vorerst nicht zu rechnen. Der Stromverbrauch erreicht unterdessen Rekordwerte, die Energiepreise steigen ähnlich stark wie die Temperaturen, in den nächsten beiden Tagen wird sogar mit "Blackouts" gerechnet. Und die Waldbrandgefahr ist ohnehin extrem hoch. Da wundert es nicht, dass das griechische Kulturministerium bereits am Montag die Akropolis in Athen in den Nachmittagsstunden absperrte und kurz darauf ankündigte, dass auch alle anderen Ausgrabungsstätten und Sehenswürdigkeiten bis Ende der Woche in der heißesten Tageszeit von 12 bis 17 Uhr geschlossen bleiben. Klimatisierte Räumlichkeiten dagegen gehören zu den beliebten Ausflugszielen, darunter auch das Akropolis-Museum.

Zwei bis drei Millionen Touristen erhöhen Strombedarf

Die Politik appellierte an die Bürger, insbesondere in den Mittagsstunden, aber auch abends nach 19 Uhr den Stromverbrauch zu verringern. Die Klimageräte sollten allenfalls auf 26 Grad eingestellt sein, die Warmwasserbereiter abgestellt und künstliche Lichtquellen nur eingeschränkt genutzt werden. Grund dafür: Die zahlreichen Photovoltaik-Anlagen lieferten nach Sonnenuntergang nicht genug Energie für den extrem hohen Bedarf. Umweltminister Skrekas verwies darauf, dass derzeit zwei bis drei Millionen Touristen im Land seien, was zur Stromkrise beitrage. Waschmaschinen, elektrische Herdplatten und Wasserkocher sollten zwischen 13 und 15 Uhr und zwischen 18 und 22 Uhr möglichst nicht eingeschaltet werden.

Es die schlimmste Hitzewelle seit 1987, als wegen fehlender Klimageräte und extremer Luftverschmutzung mehr als 1.300 Menschen starben. Und auch diesmal wird mit Toten gerechnet, wenngleich erste Waldbrände auf der Insel Rhodos und im Nordwesten des Peloponnes noch glimpflich ausgingen. Der für Bevölkerungsschutz zuständige Vizeminister Nikos Hardalias rechnete vor, dass im Juli 1.584 Brandherde zu bekämpfen waren, gegenüber 953 im gleichen Zeitraum 2019. Das sei kein "Klimawandel" mehr, sondern eine "Klimakatastrophe". Auf den Kykladen und in der östlichen Ägäis war es der heißeste Juli des Jahrzehnts, auf dem Festland dagegen war der Monat durchschnittlich ein Grad kälter als der extrem heiße Juli 2012.

Die Online-Zeitung "Tovima" berichtet, dass in der Athener Notrufzentrale normalerweise täglich 3.000 Anrufe eingingen, jetzt seien es hitzebedingt doppelt so viele. Selbst Schmerzpatienten müssten teilweise bis zu zwei Stunden warten, bevor sie ein Krankenwagen abhole.