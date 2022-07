Hitze, Glitzer und Premieren: Bayreuther Festspiele eröffnet

Katharina Wagner mit Mundschutz und Kritik

Nur kurz zeigte sich am Eröffnungstag Intendantin Katharina Wagner. Sie schaute aus der Tür des Königsportals, ließ sich mit Söder fotografieren, trug dabei aber eine Maske. Die Festspielleitung hatte auch an die anderen Gäste appelliert, sich mit Masken zu schützen. Zugleich hatte Wagner am Wochenende die Staatsregierung dafür kritisiert, dass nach dem Festspiel-Auftakt ein großer Staatsempfang geplant war, obwohl die Corona-Infektionszahlen in der Region hoch sind. Merkel hielt sich im Haus an die Masken-Empfehlung, Bilder zeigen sie mit blauem Mund-Nase-Schutz.

Kontrastprogramm dagegen am Fuße des Grünen Hügels. "Die Welt kann sich keine Reichen leisten", stand auf einem Banner, das Klimaaktivisten dort zwischen Bäumen befestigt hatten. In den Morgenstunden hatte die Gruppe die Bäume noch besetzt, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren.

Sexismusdebatte überschattet Festspielauftakt

Überschattet wurde der Auftakt der Festspiele in diesem Jahr von einer Sexismusdebatte im Festspielhaus. Frauen hatten zuvor anonym berichtet, dass sie auf dem Grünen Hügel angefasst wurden oder sich sexuelle Anzüglichkeiten anhören mussten. Festspiel-Chefin Katharina Wagner bestätigte, dass auch sie selbst betroffen war und zeigt sich schockiert von Berichten über Übergriffe, Beleidigungen und Anzüglichkeiten bei einer Pressekonferenz kurz vor der Eröffnungspremiere an diesem Montag. Die Festspiele kündigten Konsequenzen an.