Zu erwartbar: Hito-Steyerl-Werkschau in der Akademie der Künste

Irgendetwas stört an dieser Ausstellung in der Berliner Akademie der Künste. Zwar hat Hito Steyerl präzise alle Arbeiten ausgewählt, die sie ringsum das Brandenburger Tor gedreht hat. „Leere Mitte“ gehört dazu, in dem Film überblendet sie den Rassismus der Nationalsozialisten und den aufkeimenden Nationalismus des wiedervereinigten Landes: "Das neue Zentrum Berlins wird über der arischen Trümmerwüste des Dritten Reiches errichtet. Während auf dem Todesstreifen die deutsche Geschichte fortgesetzt wird, überlagern sich die alten Grenzen mit den neuen", heißt es darum zum Beispiel. In den 90er Jahren drehte Hito Steyerl auf der sandigen Brache am Potsdamer Platz. Aber in „Leere Mitte“ wirkt der historische Abgleich mit der nationalsozialistischen Vergangenheit stark verkürzt.

Wim Wenders drückte ihr eine Kamera in die Hand

Die Künstlerin hat neun Jahre für Wim Wenders gearbeitet. Dessen lichtdurchflutete Bildgestaltung sucht man vergebens in ihren Filmen. Dennoch stand Wim Wenders Pate für das Werk: "Wim Wenders hat mir als Erster eine High 8 Kamera in die Hand gedrückt. Der fand dieses Format toll. Der hat aber nie Zeit gehabt, damit wirklich zu arbeiten", erzählt Hito Steyerl. "Und als wir damals hier in Berlin gedreht haben 1990, hat er auch keine Zeit gehabt sich diese ganzen Veränderungen anzuschauen, weil er immer drehen musste, und dann hat er mich auf diesen Platz geschickt, dem Potsdamer Platz, um mal zu schauen, was da so passiert."

Im Gespräch ist Hito Steyerl lustiger als ihre Filme. Da kann man sich leicht vorstellen, wie sie bei ihren Lecture Performances mit leiser Stimme das Publikum in ihren Bann zieht. Mit den Blechwänden, mit den flauen Bildsplittern und ruppig gemischten Tonspuren versperrt sich die Ausstellung aber gegenüber den Besuchern.