Hitler als Hund: FLATZ zeigt in Ulm Fotos mit Deutscher Dogge

Eine schwarze Deutsche Dogge bellt einen Schäferhund an, der prompt den Schwanz einklemmt – unter dem Foto steht auf einer Messingtafel: Hitler macht Göring zur Schnecke. Das ist eines der Bilder in der Ausstellung "Hitler. Ein Hundeleben", die im Stadthaus in Ulm zu sehen ist. Dazu FLATZ: "Na, wenn ich das heute anschaue, muss ich immer noch lächeln, weil es mich an meine eigene Geschichte mit dem Hund erinnert, aber die ist immer noch aktuell, null langweilig, hat Witz." Er müsse selbst immer noch lachen, wenn er den Titel des Bildes liest und sich an die Arbeit daran erinnere: "Du musst Dir ja irgendwas ausdenken, den Hund habe ich positioniert und fotografiert. Alles andere hat in meinem Kopf stattgefunden und findet in der Fantasie des Betrachters ihren Widerhall."

Erst der Titel macht es provokant

Je größer das Wissen über Adolf Hitler und sein Leben, desto mehr Spitzen entdeckt der Betrachter in den Titeln. Denn die Fotos wirken wie harmlose Familienbilder, die so – Schnappschüsse im goldenem, barocken Rahmen eingefasst – bei vielen im Wohnzimmer hängen könnten. Erst der Titel macht sie provokant, herausfordernd, sagt FLATZ: "Das Projekt ist ja vor 25 Jahren entstanden, und damals ist die Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte immer noch unterdrückt, verdrängt und verklärt worden. Und der Anlass war, Bewusstsein zu schaffen darüber, dass das eine historische Last ist. Ich habe festgestellt, dass in Deutschland der Umgang mit der Nazi-Geschichte immer noch mit Tabus und Verboten verbunden ist und vor allem immer noch bierernst und mit erhobenem Zeigefinger transportiert wird." Das Thema von einer anderen Seite aufzugreifen, sei für ihn naheliegend gewesen.