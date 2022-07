Bayerischer Buchpreis: Ehrenpreis für Sir Christopher Clark

Der Bayerische Buchpreis 2022 in der Kategorie Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten geht an Sir Christopher Clark. Ministerpräsident Markus Söder sagte am Donnerstag, Clark schreibe "als exzellenter Historiker brillant und äußerst fundiert, insbesondere auch über die deutsche Geschichte". Es gelinge ihm, zahlreiche historische Details in Beziehung zu den großen Linien der Gegenwart zu setzen, so etwa in seinem jüngsten Werk "Gefangene der Zeit: Geschichte und Zeitlichkeit von Nebukadnezar bis Donald Trump". Auch einem breiten TV-Publikum vermittle er Geschichte auf äußerst unterhaltsame Weise. "Als Leser klebe man geradezu an seinen Büchern!", so Söder.

Christopher Clark, geboren 1960, lehrt als Professor für Neuere Europäische Geschichte am St. Catharine's College in Cambridge. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte Preußens und der Erste Weltkrieg, für seine historische Forschung wurde er vielfach ausgezeichnet.

"Die Schlafwandler" und der Ukraine-Krieg

Seit dem Ukraine-Krieg viel diskutiert wird sein bereits 2012 erschienenes Buch "Die Schlafwandler" über den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Viele Gegner von Waffenlieferungen argumentieren damit. Clark selbst stellte jedoch bei einer Veranstaltung in Augsburg Mitte Mai klar, dass er diese Parallele nicht sehe.

Der Bayerische Buchpreis wird in diesem Jahr zum neunten Mal vergeben, er würdigt die besten deutschsprachigen Neuerscheinungen in den Kategorien Sachbuch und Belletristik. Der Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten ehrt ein herausragendes publizistisches Gesamtwerk. Preisträger waren hier zuletzt Frank Schätzing (2021), Harald Lesch (2020) und Joachim Meyerhoff (2019).

Die feierliche Verleihung findet am 10. November in der Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz statt, sie wird ab 20.05 Uhr im Radio auf Bayern 2 übertragen. Das spannende dabei: Die Jury diskutiert live auf der Bühne und wählt dann die Preisträger in den Kategorien Sachbuch und Belletristik aus, dabei sind jeweils drei Bücher nominiert. Der Preis wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels – Landesverband Bayern mit Unterstützung der Bayerischen Staatskanzlei vergeben.