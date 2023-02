Hiphop-Star Pharrell Williams wird Kreativchef bei Louis Vuitton

Im Netz brummt es gewaltig, seit Pietro Beccari, der Vorstandschef des Modekonzerns Louis Vuitton, die Personalie verkündete: Mit sofortiger Wirkung ist der Rapper Pharrell Williams (49) Kreativchef der Marke. Im Juni soll er seine erste Kollektion präsentieren. In der Pressemitteilung von Louis Vuitton heißt es: "Pharrell Williams ist ein Visionär, dessen kreative Universen sich von Musik über Kunst bis hin zu Mode erstrecken und der sich in den letzten zwanzig Jahren als kulturelle, globale Ikone etabliert hat. Die Art und Weise, wie er Grenzen in den verschiedenen Welten durchbricht, die er erkundet, entspricht dem Status von Louis Vuitton als Kulturhaus und verstärkt seine Werte Innovation, Pioniergeist und Unternehmertum."

"Jenseits der Mode"

Der italienische Unternehmenschef Beccari (55), bis vor kurzem bei Dior unter Vertrag, erinnerte daran, dass der aus Virginia Beach stammende Williams bereits 2004 und 2008 für seine Firma tätig war, insofern sei es ein "nach Hause kommen": "Seine kreative Vision jenseits der Mode wird Louis Vuitton zweifellos in ein neues und sehr aufregendes Kapitel führen."

Pharrell Williams gehört zu den erfolgreichsten Popkultur-Stars der Welt. Er bekam 13 Grammys, war zwei Mal für den Oscar nominiert, als Komponist und als Produzent, und wurde 2020 in die Songwriters "Hall of Fame" aufgenommen. Der Vielfach-Unternehmer tat sich 2003 mit dem japanischen Designer Nigo für eine Streetwear-Marke namens "Billionaire Boy's Club" zusammen, entwarf für Louis Vuitton eine Sonnenbrillen- und Schmuck-Linie, war 2014 bei Adidas aktiv und vertreibt seit 2020 auch Hautpflegeprodukte. Politisch engagiert sich Pharrell Williams gegen Rassismus und gründete die gemeinnützige Organisation "Black Ambition".