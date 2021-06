Hip oder fromm? Bischof Oster gründet Jüngerschaftsschule

Am Passauer Domplatz 10 ist gerade Großbaustelle. Wo in der ehemaligen Pindl-Schule einst Schülerinnen und Schüler Mathematik und die Grundbegriffe des Wirtschaftslebens paukten, wird heute gehämmert, gebohrt, verlegt. Im Namen und im Auftrag von Bischof Stefan Oster. Er verwirklicht dort ein Herzensanliegen, die sogenannte "Home Base" – ein Ort vor allem für junge Menschen zwischen 18 und 30, die Gott suchen und finden wollen.

Christentum fernab von Missbrauchs- und Finanzskandalen

Kernstück ist die Jüngerschaftsschule im ersten Stock. Für Bischof Oster das richtige Projekt zur richtigen Zeit. Denn wegen Missbrauchs- und Finanzskandalen würden immer weniger junge Menschen Zugang zum Christentum finden.

In der Home Base sollen sie in einer hippen Location christliche Gemeinschaft erleben und "dann hoffentlich auch mit dem Glauben in Verbindung" kommen, wünscht sich der Passauer Oberhirte.

Jüngerschaftsschule: Neun Monate Glaubenstraining

Im Erdgeschoss werden ein Café und ein Gebetsraum allen Besuchern zur Verfügung stehen - im ersten Stock wird die sogenannte Jüngerschaftsschule etabliert, die jungen Menschen, die vor einer neuen Lebensphase stehen, neun Monate lang Orientierung anbietet.

In der Jüngerschaftsschule sollen sie zusammen leben, Gemeinschaft erfahren, ihren Glauben vertiefen und ihre Persönlichkeit weiterentwickeln, sagt der künftige Leiter Stefan Raber.

Kirchensteuer soll nicht angezapft werden

Stefan Raber sieht sich selbst, wie auch die künftigen Bewohner und Teilnehmer, als Jünger. Auch er sei ein Schüler: "Jesus ist der Meister, und im Evangelium hat Jesus ja immer wieder gesagt, seid meine Jünger, folgt mir nach und macht auch alle Nationen, alle Welt zu meinen Jüngern."

In den oberen Stockwerken werden die jungen Menschen neun Monate leben und wohnen. Gegen Entgelt. Denn die Kirchensteuer - die im Corona-Jahr deutlich gesunken ist - soll dafür nicht angezapft werden. Das Bistum hat eine Anschubfinanzierung geleistet, aber Bischof Oster erwartet, dass sich die Home Base nach spätestens zwei Jahren selbst trägt. Durch Spenden und Beiträge.

Andrea Schwemmer, die künftige Leiterin des für alle zugänglichen Gebetshauses, ist so überzeugt von dem Projekt, dass sie ihre Stelle gekündigt hat, um nur dort zu arbeiten. Sie habe "innerlich so einen Frieden gehabt, und so ein Vertrauen. Wenn ich das wirklich machen soll, dann wird der Herr schon sorgen dafür. Was der Herr bestellt, das bezahlt er auch", sagt Schwemmer.

BDKJ sieht Projekt "Home Base" ambivalent

Nebenan, beim Bund der Katholischen Deutschen Jugend, sieht man das Projekt "Home Base" ambivalent. Die Jugendorganisation befürchtet, dass das Projekt zu einer Unterscheidung in Freizeitchristen und "ernsthafte" Christen führen könnte.

Außerdem, so Jugendpfarrer Wolfgang de Jong, wachse der "gemeine niederbayerische Jugendliche" auf dem Dorf auf und sei in der Dorfgemeinschaft integriert. "Ich habe Bedenken, ob diese Jugendlichen dann auch wirklich diese Offenheit mitbringen würden, in eine Jüngerschaftsschule zu gehen, weil eben auch schon die Begrifflichkeiten irgendwo für sie irreführend sind. Was soll das heißen? Jünger-schafts-schule - das ist nicht das, wie die sprechen."

Erste Jünger sollen im September einziehen

Diese Jugendlichen seien deswegen aber nicht weniger fromm oder hätten "weniger Glauben im Herzen" als die Leute, die sich auf das Projekt einließen. Dennoch hoffen alle Beteiligten auf eine gute Zusammenarbeit. Im September sollen die ersten zwölf Jünger einziehen.