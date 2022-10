Hip-Hop-Musical "Hamilton" feiert Premiere in Hamburg

Das Ensemble trägt historisierende Kostüme: Hochschaftstiefel, Fräcke, Stehkrägen. Die Kulisse gleicht einer alten Lagerhalle. Rote Ziegelwände, umlaufende Holzgalerie. Einzige, aber gravierende Änderung: hier wird deutsch gesungen. Musical-Autor Kevin Schroeder und Deutsch-Rapper Sera Finale haben sich der heiklen Aufgabe unterzogen, die ebenso rhythmisch-rasanten wie lässigen Lyrics zu übersetzen, und alle eines Besseren belehrt, die geunkt hatten, in der umständlichen deutschen Sprache müsse das unweigerlich schiefgehen.

Über einzelne Verse lässt sich immer streiten, aber die Fassung von Schroeder und Finale hat Tempo und Witz, wenn etwa Boston auf Vollpfosten gereimt wird oder das Revoluzzer-Quartett um Alexander Hamilton schon Mal als "die fantastischen Vier" verspottet wird.

Funktioniert "Hamilton" auf Deutsch?

Schwierig wird es freilich in den klassischen Musical-Momenten, die es in "Hamilton" schon auch gibt. Wenn zu perlendem Piano und süßlich singenden Geigen die Freiheit besungen wird, ist der Kitsch nicht weit. Zumal im Deutschen. Englisch ist nicht nur cooler, die Amerikaner haben zugleich weniger Scheu vor Pathos. So revolutionär neu und anders "Hamilton" als Musical auch sein mag, so tief-US-amerikanisch ist es doch in vielerlei Hinsicht. Und vielleicht lässt sich das noch weit schwieriger ins Deutsche übersetzen als der Text.

Dass "Hamilton" viele Menschen in den Vereinigten Staaten so tief bewegt hat, liegt vor allem daran, dass Lin-Manuel Miranda ein Stück Empowerment geschaffen und zugleich den Finger in eine Wunde gelegt hat. Denn bis heute ist der amerikanische Traum für viele People of Color unerreichbar.

Klar, auch hierzulande ist ein diverser Cast ein starkes Statement. Aber den Schmerz dieser Wunde eines uneingelösten Versprechens kann nur vollumfänglich spüren, wem dieses Versprechen schon an der Wiege gegeben wurde. Es ist Teil der DNA aller Amerikaner, für Deutsche dagegen – egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund – eher nur theoretisch nachzuempfinden.

Was ohne dieses starke Empfinden bleibt, ist die interessante, aber am Ende nicht ganz so aufwühlende Charakterstudie eines Kompromisslosen – eben Alexander Hamiltons – und eine wirklich tolle Show, mit flotten Texten, mitreißender Musik und einem Ensemble das zwar einerseits divers ist, andererseits aber homogen hochklassig singt und spielt. Man wird sehen, ob das reicht, dass "Hamilton" auch hierzulande alle Rekorde bricht.