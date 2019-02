"Der tut einem leid": Christian Stückl inszeniert in Wien "Hiob"

Er guckt tiefer ins Gebetbuch

Das Verhängnis nimmt seinen Lauf, als Mendel Singer sich von seiner Frau und seiner Tochter überreden lässt, dem ältesten Sohn in die USA zu folgen, ins gelobte Land der Gedemütigten und Verfolgten, nach New York. Den behinderten Menuchim – er kann nur EIN Wort sagen: „Mama“ – lassen die Singers in Zuchnow zurück. Joseph Roth erzählt in „Hiob“ von einem Mann, der mit dem Leben hadert und mit dem Allmächtigen kämpft. Denn Gott schickt seinem gläubigen Diener eine Prüfung nach der anderen: Mendel Sohn Schemarja fällt als US-Soldat im Ersten Weltkrieg, sein zweiter Sohn Jonas, er hat den Waffenrock des Zaren übergestreift, wird auf Europas Schlachtfeldern vermisst, Tochter Mirjam landet in der Psychiatrie, und Frau Deborah stirbt aus Kummer über all dem Leid. Mendel Singer sitzt in New York, das ihm fremd ist – und geht mit seinem Gott ins Gericht. "Er guckt einfach tiefer ins Gebetbuch als aufs Leben", sagt Peter Simonischek. "Und daher kommen seine Probleme."

Christian Stückl sagt über seine Inszenierung: „Dass die Leute ihre Heimat verlieren, dass Leute ihre Familie verlieren, dass Leute aus ihren Angeln gerissen, dass Leute ihren Glauben verlieren, das sind ganz aktuelle Themen, und mich hat das Stück lange gereizt, und ich habe es hier angeboten gekriegt, und ich habe gesagt, das mach ich auf alle Fälle, und mit Simonischek und Regina Fritsch und den anderen macht das total Spaß. Und es ist, glaube ich, ein wichtiges Stück.“