Die Ausstellung "Hinter den Kulissen" im Schlossmuseum Murnau

Was passiert im Hintergrund, bevor eine Ausstellung für die Besucher eröffnet? Im Schlossmuseum Murnau gibt es seit letzter Woche eine Sonderausstellung zu sehen, die dieser Frage auf den Grund geht: Sie gibt Einblick in die Tätigkeit der Menschen, die für die Aufbewahrung, Konservierung und die Ausleihe der Exponate, also für die "unsichtbare" Arbeit in einem Museum zuständig sind.

Die Menschen im Hintergrund

Hubert Hofmann ist Ausstellungstechniker und seit 25 Jahren im Haus, er kennt jede Schraube, jede Lampe und jeden Rahmen. Seine umsichtige Arbeitsweise sei mit Gold nicht aufzuwiegen, betont Sandra Uhrig, Leiterin des Schlossmuseums Murnau. Er arbeite ebenso schnell wie professionell und vor allem mit viel Ruhe, wenn andere schon nahe an einer Panikattacke seien.

Heute wird aus dem Nähkästchen geplaudert, denn in der neuen Sonderausstellung zeigt sich das Schlossmuseum Museum von einer anderen, unbekannten Seite. Der Besucher darf "Hinter die Kulissen" schauen und die zum Teil unsichtbare Museumsarbeit kennenlernen. Ohne Restauratoren, Kunstvermittler, Lektoren und zuverlässiges Aufsichtspersonal läuft kein Museumsbetrieb. Menschen, die im Hintergrund arbeiten, die sich um den Bestand, die Aufbewahrung, die Inventarisierung kümmern, bekommen ein Gesicht und erzählen ihre Geschichte. In einem eigenen Raum stellt sich die Museumspädagogik vor, denn wer früh Lust auf Kunst und Kultur bekommt, der wird Zeit seines Lebens davon gefesselt sein, so lehrt es die Erfahrung.

Klimakisten und Depotschränke

Im ersten Raum springt eine geöffnete Klimakiste ins Auge. Sie soll veranschaulichen, wie aufwändig es ist, Kunst zu transportieren. Die Kisten werden gepackt, sie werden auf Reisen geschickt und mit einem Kurier begleitet. Eine ungeheure Logistik steckt hinter dem Transport eines Gemäldes. Umso wertvoller ist es, wenn das Team auf Exponate aus dem eigenen Depot zurückgreifen kann: fast 35.000 Objekte schlummern dort im Dunkeln und warten auf ihren Einsatz, selbstverständlich registriert, dokumentiert und inventarisiert, damit jedes Stück griffbereit und ohne Suche auffindbar ist. Museumsdirektorin Sandra Uhrig geht immer wieder gern ins Depot, dort sei die Luft anders, es rieche nach alten Dingen und als Kunsthistoriker blühe man dort förmlich auf: Das Depot ist für sie eine Schatzkammer.

Ein Depotschrank ist aus der Schatzkammer in die Sonderausstellung umgezogen und präsentiert sich unter dem Motto "Sesam öffne Dich!": Skulpturen, Hinterglasbilder und Briefe, etwa von Gabriele Münter, sind Teil des kostbaren Schatzes, ganz zu schweigen von den Gemälden des Blauen Reiter.

Welches Bild soll der Besucher als erstes sehen, wenn er durch die verwinkelten Räume des Schlossmuseums geht? Auf die Sichtachsen kommt es an! Welche Werke kombiniert man? Passen die Rahmen überhaupt zueinander? Soll man thematisch etwa nach Landschaften bündeln, oder chronologisch nach Lebenslauf vorgehen? Die Besucher sehen erstmals ein Miniaturmodell der Ausstellungsräume, an dem immer wieder aufs Neue gehängt, verschoben und ausprobiert wird.

In der Zeit, in der eine Ausstellung dann eröffnet, der Katalog erscheint und erste Führungen stattfinden, ziehen sich Museumsleiterin Sandra Uhrig und ihr Team wieder "hinter die Kulissen" zurück und sind in der Planung tatsächlich schon wieder drei bis vier Jahre weiter. So lange dauert es, bis von der Idee und dem ersten Konzept hin zur fertigen Ausstellung alles geregelt ist. Ein enormer Organisationsaufwand, den man durch den Blick "Hinter die Kulissen" jetzt viel besser nachvollziehen kann und auch sehr viel mehr zu schätzen weiß.

"Hinter den Kulissen" im Schlossmuseum Murnau. Bis 3. März 2019. Geöffnet von Dienstag bis Sonntag, zwischen 10 und 17 Uhr.