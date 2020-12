Hinduisten in Bayern

Seit Sommer 2020 wird im Tempel in Fürstenfeldbruck täglich Ganesha verehrt, und das auch, wenn in Corona-Zeiten viel weniger Gläubige als sonst dabei sein können. Aber der Priester Siva Sri Balakrishna Aiyer Ragunatha Kurukkal würde die Zeremonie abhalten, selbst wenn gar keiner käme. Schließlich braucht der Gott jeden Tag etwas zum Anziehen, zum Essen, ein Bad, Blumenschmuck und Unterhaltung. Der Priester ist extra für den Dienst aus Sri Lanka gekommen. Weil es praktisch ist, wohnt er mit dem Gott unter einem Dach. Er ist der einzige, der die Skulptur von Ganesha anfassen, das Licht vor ihm schwenken und ihm den süßen Reisbrei kochen darf.

Der Tempel ist ein Gemeinschaftswerk von einstmals Geflüchteten aus Sri Lanka

Aber beim Binden der Girlanden, dem Füllen der Leuchter mit Butterschmalz und vielen anderen Handgriffen helfen die Gläubigen tatkräftig mit. Sellathurai Satkuna Nathan ist im Vorstand des Tempels und einer der engagiertesten. Er arbeitet als Koch in einer Münchner Mensa und kommt so oft es geht nach Feierabend in den Tempel. Vor drei Jahrzehnten ist er vor dem Krieg in Sri Lanka nach München geflüchtet. Aus seiner alten Heimat weiß er, wie prächtig Gottesdienste und Tempel sein können. Je mehr Anhänger ein Gott hat, desto mehr, denn das Geld dafür kommt aus Spenden zusammen. Auch der Tempel in Fürstenfeldbruck ist ein Gemeinschaftswerk. Davor war der Gott in einer Etagenwohnung in München untergebracht. Nun sind Sellathurai Satkuna Nathan und die anderen vom Tempelverein stolz auf das eigene Grundstück mit eigenem Gebäude. Vorläufig sind Ganesha und eine Reihe anderer Götter in einem Holzschrein untergebracht. Aber hinter den Staubschutzvorhängen wird eifrig an einem Schrein aus Stein gearbeitet, und nächstes Jahr soll der Tempel seine Eröffnung feiern.

Der populärste Gott

Ganesha ist im Hinduismus einer der populärsten Götter. In Indien steht fast an jeder Straßenecke ein Tempel oder wenigstens ein kleiner Schrein von ihm. Auch überall sonst, wo viele Hindus wohnen – von Sri Lanka über Singapur bis San Francisco und nun eben im Raum München – sind sie zu finden. Seine Hilfe wird vor Antritt einer Reise, bei Eröffnungen aller Art und vor jeder neuen Unternehmung angerufen.

Verehrung der Götter

Nach der Verehrungszeremonie gehen die Dinge, die der Gott nun nicht mehr braucht, wieder zurück an die Menschen: die Gläubigen tupfen sich rotes und gelbes Pulver an die Stirn, ähnlich wie der Priester damit zuvor die Götterskulptur betupft hatte. Frauen stecken sich die Blumen von Ganesha in die Haare. Rosenwasser wird verteilt, auch Bananen und anderes Obst und weiße Asche aus dem Feuer, das vor dem Gott gebrannt hatte. Besonders beliebt ist der süße Reisbrei, den Ganesha gewissermaßen übriggelassen hat. Sellathurai Satkuna Nathan nimmt extra ein Tütchen davon mit nachhause für seine Frau und die Kinder, wenn die nicht im Tempel dabei sein konnten. Denn mit Hilfe der Dinge gibt es "Gottes Wirkmacht" sogar als take-away.