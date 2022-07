Hindu-Tempel in Fürstenfeldbruck: Gute Geister herabbeschwören

Es war ein langwieriges Projekt, aber sie haben es geschafft: Nach drei Jahren Umbauarbeiten haben die Mitglieder einer hinduistischen Gemeinde in München den Tempel des Gottes Ganesha, dem Gott mit dem Elefantenkopf, vollendet. Feierabend für Feierabend und Wochenende für Wochenende haben sie daran gearbeitet, jetzt ist ihr Werk fertig – und bereit, eingeweiht zu werden.

Mit Wasser geweiht

Vor dem Tempel stehen reich verzierte Töpfe mit Wasser, das Hindu-Priester Srikumar Kurukkal und andere Gläubige aus der Amper geschöpft haben. Mit diesem Wasser sollen alle guten Geister auf den Tempel herabkommen, inklusive dem von Gott Ganesha. Tagelang haben die Hindu-Priester sie schon beschworen.

Je mehr Priester, je mehr Feuer, je mehr Gläubige, je mehr Blüten, Früchte und Gesänge, desto besser die Wirkung, so der Glaube der Hindus.

"Von dem Himmel, der Sonne, haben wir Feuer geholt, und von dem Fluss haben wir die Ganga geholt und Luft und Himmel, alles geht in den Topf. Und wir bringen diese ganze Energie." Srikumar Kurukkal, Hindu-Priester

Ein gebührendes Haus für Ganesha

Die Idee für den Tempelbau hatten Leute, die in den 90er Jahren vor dem Krieg in ihrer Heimat Sri Lanka nach München geflüchtet sind. Lange Zeit schien dieser Wunsch jedoch unerfüllbar, ihre hinduistische Gemeinde wagte kaum zu hoffen, im teuren München überhaupt ein eigenes Grundstück für einen Tempel zu finden.

Deshalb verehrte die Gemeinde lange Zeit ihren Gott in einer Etage in einem Münchner Industriegebiet. Doch als sie begannen Geld zu sammeln und sich nach einem geeigneten Grundstück umzusehen, geschah das, was sie ein Wunder nennen.

"Menschen können schon einfach arbeiten und organisieren, aber was passiert, das ist alles Gottes Wille." Satgunanathan, engagiert für den Tempelbau

"Der Beseitiger von Hindernissen"

Ganescha, der Gott mit dem Elefantenkopf, ist der Beseitiger von Hindernissen. Der, der gute Neuanfänge möglich macht – offenbar auch in fremden Ländern und neuen Heimaten.

Um Ganeshas neuen Tempel einzuweihen, steigen die Priester zunächst auf das Dach um dort das geheiligte Wasser aus den Töpfen auf die goldene Spitze oben auf dem Schrein zu gießen. Dann ist die Statue von Ganesha selbst an der Reihe.

Das "Gute von oben" geht auf die Menschen über

Die Hindus glauben, über das Wasser, mit dem die Götter geweiht wurden, gehe das "Gute von oben" sogleich auf die Menschen über."Es ist so eine große Erfüllung, dir wir in unsere Leben erfahren, und es ist eine Freude, die man nicht beschreiben kann", sagt Satgunanathan, der sich beim Tempelbau engagiert hat..

Die Gläubigen sind überglücklich über das vollendete Werk und fühlen sich selbst auch beseelt von der Zeremonie. Ganz hinduistisch: Viele Leute, viele Opfergaben, viele Blumen, viel Musik, viel Essen, das bedeutet auch: viel Segen. So ist das "Gute von oben" ein Gemeinschaftswerk von Menschen und Göttern.