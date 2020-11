Hindu-Fest Diwali: Lichterfest dieses Jahr ganz klein

Keine Party, stattdessen Feierlichkeiten im kleinsten Kreis: Das hindustische Lichterfest Diwali werde in diesem Jahr sicherlich anders ausfallen, sagt Bhashar Koley von der Indogerman Association in München.

Der Höhepunkt der Feierlichkeiten, der Lakshmi-Puja am Dienstag (17.11.20), gilt der Anbetung der Göttin des Reichtums und des Glücks. Normalerweise werden an diesem Tag Feuerwerkskörper gezündet, Lichterketten und Öllämpchen leuchten an Mauern, Fenstern und Türen.

Diwali: Sieg des Lichts über die Dunkelheit

Das hinduistische Fest, das von der Bedeutung her mit dem christlichen Weihnachten vergleichbar ist, findet in diesem Jahr von 14. bis 18. November statt. Der Termin richtet sich nach dem Hindu-Kalender und wird an Neumond im Spätherbst gefeiert. Es symbolisiert den Sieg des Guten über das Böse - und den Sieg des Lichts über die Dunkelheit.

Diwali wird seit mehr als zwei Jahrtausenden gefeiert. Es hat mehrere Wurzeln und Bedeutungen. Die Hindus feiern mit Diwali den Helden Ram, der der Überlieferung nach den Dämonenkönig Ravana besiegte und bei der Rückkehr in seine Heimat Ayodhya mit einem Lichtermeer aus Öllampen bejubelt wurde. Der Held Ram gilt als Verkörperung des Gottes Wischnu, des "Erhalters der Welt". Auf Wischnu geht eine der Hauptrichtungen des Hinduismus zurück, der Wischnuismus, dem weltweit rund 500 Millionen Menschen folgen.

Mit den Öllampen wollen die Hindus Lakshmi, der Gattin Wischnus und Göttin des Wohlstandes, den Weg in ihre Wohnungen weisen. Der Legende nach verbringt Lakshmi, die an Diwali geboren wurde und Wischnu zu ihrem Mann nahm, diesen Tag auf Erden. Auch die Astrologen haben Hochkonjunktur, weil in Nordindien Diwali auch mit dem Neujahrstag zusammenfällt, an dem die Sterndeuter das Horoskop für das kommende Jahr bestimmen. Gleichzeitig ziehen traditionell die Händler Bilanz und beginnen ein neues Geschäftsjahr.

Neue Wandfarbe, neue Kleider, Geschenke, Essen und Feuerwerk

In Indien verteilen viele Unternehmen Geschenke oder Prämien an ihre Angestellten. Spiritualität und Konsum gehen beim Diwali-Fest eine einzigartige Melange ein: Um das Fest zu feiern, kaufen die Hindus neben Lebensmitteln und Getränken vor allem Feuerwerk und Lichter ein.

Außerdem werden vor Diwali Häuser und Wohnungen frisch gestrichen und - neben Geschenken - auch neue Kleider gekauft. Studien von Livemint und Redseer Consulting zufolge gaben sie hierfür 2017 noch 1,27 Milliarden Euro aus. Seitdem sind die Ausgaben von 2,54 Milliarden im Jahr 2018 auf 2,72 Milliarden Euro im letzten Jahr gestiegen.

Oberstes Gericht: Virusausbreitung ernst nehmen

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist indes zwei Tage vor Beginn des Fests deutlich angestiegen. Allein in der Hauptstadt Neu Delhi wurden am Donnerstag 8593 neue Fälle gezählt, in dem 1,3-Milliarden-Einwohner-Land waren es 48.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages.

Das oberste Gericht in Neu Delhi ordnete nun an, die Ausbreitung des Virus ernster zu nehmen. Viele Menschen ignorierten die Anweisungen, Masken zu tragen und Abstand zu wahren - was mitunter aber in den stark bevölkerten Land auch schwierig ist.