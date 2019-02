Himmlische Lust: Was Sex mit Gott zu tun hat

"Oh my God!", hört man sie oder ihn häufig beim Liebesakt stöhnen: In den Liebeskomödien Hollywoods passt das offensichtlich zusammen: Sex und Gott. Im Bett, so scheint es, lauten die drei beliebtesten Worte eines Paares nicht "Ich liebe Dich", sondern: "Oh, my God!"

Werbebotschaft: Im Paradies gibt es Sex zur Genüge

Hollywood schaut bekanntlich dem Volk aufs Maul. Die Werbeindustrie übrigens auch. Zum Beispiel, wenn sie Models für Unterwäsche mit Engelsflügeln ausstattet. Blonde Locken, Schmollmund und weiße Spitzenunterwäsche: Im Himmel geht es ziemlich sexy zu, lautet die Botschaft. Im Paradies müssen sich die Menschen um nichts sorgen, auch nicht um Sex, den gibt es zur Genüge.

Viele Menschen beschreiben den Liebesakt als einen wundervollen Schwebezustand, der sich anfühlt, als sei man im siebten Himmel. Wer sexuell erfüllt lebt, wirkt meist ausgeglichen. Sex macht glücklich. Nicht nur in Filmen. Nicht nur im Himmel. Sondern auch auf Erden.

Sex und Glaube? Gedanken an Missbrauch werden wach

Befangener als Filmemacher scheinen die Kirchen mit dem Thema umzugehen. Davon zeugen die Schlagzeilen, die über Schlimmes berichten. Sex und Glaube? Unwillkürlich denkt man da heutzutage an den sexuellen Missbrauch, den Geistliche Kindern und anderen Schutzbefohlenen angetan haben. Statt zu himmlischen Freuden zu führen, wird der Sex für die Opfer zur Hölle.

Vielleicht liegt es daran, das die positive Verbindung zwischen Lust und Gott in den Kirchen über Jahrhunderte immer wieder negiert wurde. Mit schlimmen Folgen: Das Schöne und Lustvolle wurden zur Sünde erklärt. Die fleischliche Lust wurde zugunsten geistlicher Höhenflüge ins Reich des Dunklen verdrängt.

Lustverbot wirkt im Zölibat nach

Die Lust sollte den Menschen von der Kirche ausgetrieben werden. Ein später Schatten davon ist der Zölibat. Kein Wunder, dass Fälle sexuellen Missbrauchs häufiger in der katholischen als in der evangelischen Kirche vorkommen. Wenn Lust unter den Deckmantel der Reinheit verdrängt wird, sucht sie sich auf anderen Wegen ihr Recht, vermuten Psychologen.

Dass die Lust in den Kirchen so ins Hintertreffen geriet, ist erstaunlich. Denn das Heilige Buch der Christenheit, die Bibel, geht ziemlich unbefangen mit dem Sex um. Unbefangen - nicht leichtfertig. Sexualität hat dort mit gegenseitigem Erkennen zu tun. Das macht schon die Schöpfungsgeschichte deutlich: "Adam erkannte seine Frau Eva", heißt es da. In der hebräischen Sprache ist das ein Synonym für den Geschlechtsakt.