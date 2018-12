Himmlische Heerscharen: Der Engelweg im Bayerischen Wald

Sie braucht Kraft. Erst schneidet Dorothea Stuffer mit einer Blechschere die Umrisse aus und grundiert das Blech. Dann taucht sie den Pinsel in den blauen Farbtopf und bemalt das Blech. Sie liebt kräftige Farben. Der blaue Fleck wird später einer der Flügel werden. Beim Blick in Dorothea Stuffers Atelier fällt es leicht, zu erraten, was da entsteht.

Farbige Engel aus Blech

Ein Engel steht neben dem anderen. Auch Flur, Wohnzimmer und Küche sind voll von himmlischen Wesen in verschiedenen Größen. Gesichter und Kleider strahlen, mal haben sie einen Heiligenschein, mal einen Wolf, ein Schaf oder einen Hund als Begleiter.Im Haus von Dorothea Stuffer steht nur ein Bruchteil ihrer Werke. Wer sich einen Eindruck vom Gesamtwerk machen will, der pilgert im Landkreis Regen am besten von Ayrhof Richtung Fernsdorf.

Engelweg schafft Entschleunigung

Der Weg beginnt am Gnadenhof von Franz Xaver Hagengruber. Denn die Künstlerin ist eine große Tierliebhaberin. Schafe, Tauben, Hühner, Katzen stehen unter dem besonderen Schutz ihrer Engel.

Auf dem weiteren Strecke sind sie dann nicht zu übersehen. An Einödhöfen, in Bäumen, an Ställen und Kapellen leuchten die farbenprächtigen Blechengel versehen mit Impulsen zusammengestellt vom Viechtacher Altpfarrer Ernst-Martin Kittelmann.

"Wer einen Engel zum Freund hat, braucht die ganze Welt nicht mehr zu fürchten. Die Engel Gottes sind eine Wagenburg um uns herum." Martin Luther

Mit ihrem Engelweg hat Dorothea Stuffer im Bayerischen Wald einen besonderen Pilgerweg geschaffen. Inspirierend gerade in der staden Zeit. Entschleunigung garantiert.