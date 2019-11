Himmelsstürmer - Woran glauben Astronauten?

Russische Astronauten bringen Ikonen auf die Raumstation mit

Viele der Astronauten sind gläubige Menschen oder besitzen eine gewisse Spiritualität. An Bord der Mir-Raumstation und an Bord der neuen Raumstation ISS hätten die Russen Ikonen - also Heiligenbilder - mitgebracht, erzählt Ewald: "Da ist schon ein Moment des Nicht-Technischen, das vielleicht auch ein Heimatgefühl, eine Vertrautheit mit nach oben nimmt, die den Menschen angenehm ist."

Nicht wenige Moonwalker, also Astronauten, die auf dem Mond gelandet sind, nahmen auf die Mondoberfläche die Bibel mit und fanden im Weltall zum Glauben an Gott - trotz all der Technik und Wissenschaft. Es gibt nur noch vier lebende Astronauten, die schon einmal auf dem Mond waren. Charlie Duke von der Apollo 16-Mission ist einer von ihnen. Es gebe bei der NASA keine Vorschriften, die den Glauben verbieten, so der Moonwalker:

"Bei den Apollo-Missionen hatte Jim Irwin die Bibel mit. Buzz Aldrin hatte bei seinem Flug auf den Mond Abendmahl gefeiert. Und bei Apollo 8 haben sie die Bibel gelesen. Man darf nicht predigen, aber man hat ja seinen persönlichen Glauben." Charlie Duke, Apollo 16

Gerst: Flug ins All verändert die Sichtweise auf die Welt

Der Flug ins All selbst war und ist für die meisten Astronauten zwar kein Erlebnis, das sie Gott näherbringt. Es verändert sich aber die Sicht auf die Welt, erzählt Alexander Gerst. Schon zwei Mal ist er zur internationalen Raumstation "ISS" geflogen; 2018 sogar als erster deutscher Kommandant. Multimedial setzte er den Erdball geschickt in Szene - und wirbt für mehr Umweltbewusstsein: "Eines der wichtigsten Dinge, die sich dort oben verändern, ist der Blickwinkel hinunterzuschauen auf die Erde als Ganzes. Ich denke nicht, dass wir uns als Menschen insgesamt verändern, unseren Charakter, aber die Perspektive ändert sich schon ganz deutlich."

Appell aller Astronauten: Erde muss besser geschützt werden

Ob Astronauten an Gott glauben oder nicht - eines haben alle gemeinsam: Bei der Rückkehr ist ihnen klar, dass die Erde besser geschützt werden muss. Die Menschen seien gerade auf dem Wege, vieles zu schädigen, das irreparabel ist, so Reinhold Ewald: "Mit dieser Botschaft, ob man sie nun religiös nennen will oder Respekt vor der Schöpfung - oder ob man sagt, das ist eine Überlebensstrategie -, kommen sicher alle Astronauten und Astronautinnen wie nach Hause."