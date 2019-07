Himmelfahrt am Bodensee: "Rigoletto" auf der Bregenzer Seebühne

Gut, singen kann er nicht, der Bodensee, aber in Bregenz spielt er trotzdem die Hauptrolle. Und er machte seine Sache diesmal hervorragend: In malerischem Blau und Gelb ließ er im Sonnenuntergang seine Wellen aufleuchten, das Wetter war perfekt, die Szenerie traumhaft. Und auch die Seebühne löste alle Ansprüche ein, die an sie gestellt werden: Spektakulär muss es sein, gewaltig groß und natürlich müssen ein paar Statisten ins Wasser fallen, diesmal übrigens besonders viele. Bei aktuell 22 Grad fällt das ja auch nicht schwer.

Die Hydraulik fauchte wie auf dem Jahrmarkt

Regisseur Philipp Stölzl hatte sich gemeinsam mit seiner Ausstatterin Heike Vollmer für seinen "Rigoletto" offenkundig von einem Rummelplatz inspirieren lassen, der schon bessere Tage gesehen hat. Der Lack ist ab, der Rost nagt an den Geländern, das Holz ist längst gesplittert. Das erinnert an abgetakelte britische Seebäder oder osteuropäische Vergnügungsmeilen. Der Kopf einer Puppe zieht alle Aufmerksamkeit auf sich: Ein Clownsgesicht an einem monströsen Krangestänge, das sich als ungemein beweglich und ausdruckstark erweist. Wenn es sich hebt und senkt faucht die Hydraulik, wie die Fahrgeschäfte auf einem echten Jahrmarkt.