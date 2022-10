"Himmel über Charkiw": Serhij Zhadans Nachrichten vom Überleben

Am 24. Februar 2022, am ersten Tag der Ausweitung des seit 2014 anhaltenden russischen Krieges gegen die Ukraine, ruft der Ukrainer Serhij Zhadan, der an diesem Wochenende auch den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhält, sein Land ebenso lakonisch wie eindringlich in einem Facebook-Post zur Verteidigung auf.

"Hallo allerseits, wir waren heute den ganzen Tag unterwegs, jetzt kommen wir heim, denn hier ist unser Zuhause, hier sind unsere Familien und hier gehören wir hin. Alle unsere Konzerte werden wir später spielen, nach unserem Sieg, jetzt aber wünschen wir allen, dass sie bleiben, wo sie sind, und ihre Arbeit tun, die Streitkräfte der Ukraine unterstützen, unseren Mitbürgern helfen, die heute unsere Hilfe brauchen. Freunde, vergesst nicht: Dies ist ein Vernichtungskrieg und wir haben nicht das Recht, ihn zu verlieren. Wir müssen ihn gewinnen. (…) Ruhm der Ukraine!"

"Wir haben nicht das Recht, den Krieg zu verlieren"

Heute ist der 236. Kriegstag. Serhij Zhadan hat sich inzwischen einen Kosakenhaarschnitt verpassen lassen, er evakuiert Kinder und alte Menschen aus umkämpften Regionen, besorgt den Freiwilligen Funkgeräte, Autos und Wärmekameras, kümmert sich um Ausgebombte und die Familien von gefallenen Soldaten, gibt Konzerte in der Charkiwer Metro, besucht Kindergärten, sucht Sägen, Äxte, Spaten und Hygieneartikel zusammen, fährt zu den Soldaten an die Front und tourt mit seiner Band "Zhadan i Sobaki" durch Ost- und Mitteleuropa. Von dem Geld, das auf der Tour zusammengekommen ist, hat Serhij Zhadan Autos für die Armee und deren Helfer gekauft.

"Himmel über Charkiw" heißt Zhadans neuestes Buch, das seine Facebook-Posts und Fotos aus der Frontstadt bündelt: Ein öffentliches Tagebuch und Dokument des Überlebens, der Tapferkeit, der tiefen Menschlichkeit und ukrainischen Seele.