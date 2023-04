Hilft der Liebe auf die Beine: "Sommernachtstraum" in Ingolstadt

Mag sein, dass sich die Liebespaare auf der Bühne gegen Ende benommen fragten, ob sie noch träumen und schon wachen – die Zuschauer dösten keine Sekunde weg, was im „Sommernachtstraum“ ansonsten schon mal vorkommt, schließlich gibt es auch vierstündige Fassungen. Die sind dann in der Regel auch kein theatralisches Aphrodisiakum, wie diese Inszenierung.

Bemerkenswert originelle Deutung

Unter den Mitwirkenden begeisterten vor allem Sascha Römisch als geltungsbedürftiger Handwerker Zettel und Konstantin Marsch als an der Kunst leidender Hobbyregisseur Squenz. Enrico Spohn war als Puck überraschend brav: Eigentlich bringt dieser Kobold dank seiner diabolischen Lust am Chaos doch stets alles durcheinander, in diesem Fall setzte er sich lieber mit einem Popcorn-Eimer an den Bühnenrand und überließ das Wirrwarr den anderen. Sonderlich anarchisch wirkte das nicht.

So oder so eine bemerkenswert originelle und im besten Sinne populäre Deutung von Shakespeares erfolgreichster Komödie. In seinem Londoner Globe Theater mussten die Leute ja bekanntlich alle Vorstellungen im Stehen verfolgen. Gemessen daran galt es, die Zuschauer so zu bannen, dass sie ihre müden Beine vergaßen und idealerweise auch die Zeit. Diesen Test hätten Jochen Schölch und sein Team wohl bestanden.

