Hilft auch Bier? Böhmermann über Psychotherapie-Wartezeiten

Das "Magazin Royale" sei diesmal "mit nachhaltiger Atomkraft und natürlichem russischem Erdgas" produziert, so Jan Böhmermann, "also zu 100 Prozent Bio". Gleichwohl zeigte sich der Moderator nervlich angefasst: "Falls ich etwas fahrig wirke: Meine Corona-App ist kaputt. Sie zeigte heute Morgen grün an, das gab es noch nie. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Ich habe fünf Mal einen PCR-Test, gemacht, nichts, blieb grün. Beim Gesundheitsamt waren sie auch ratlos, als ich da angerufen habe. Ich vermute, dass sie ratlos waren, denn man hat vor lauter Schreien und Weinen nichts verstanden."

"Sauna-Selfie mit Jürgen Habermas"

Hauptthema war diesmal die Situation von psychisch Kranken hierzulande: "Was kann man eigentlich machen, wenn es einem nicht gut geht? Eine psychisch belastende Situation jagt die nächste", so Böhmermann. Depressionen und Panikattacken seien weltweit deutlich gestiegen, jeder vierte Erwachsene in Deutschland sei von psychischen Erkrankungen betroffen. Doch vor allem Kassenpatienten müssten im Durchschnitt rund ein halbes Jahr auf einen Therapieplatz warten. Grund dafür: Es gebe nach Angaben der Bundespsychotherapeutenkammer rund 7.000 zu wenig Therapeuten mit Kassenzulassung: "In Deutschland kommt man leichter an ein Sauna-Selfie mit Jürgen Habermas als an einen Psychotherapieplatz. Wem es nicht so gut geht, der muss sich selbst was einfallen lassen."