Hilferuf: Kultur-Betriebe fordern Verlängerung der Kurzarbeit

Mehrere bayerische Spielstätten und Verbände der Kultur- und Veranstaltungsbranche haben sich zusammengetan und einen Hilferuf gestartet: In einer Mail an bayerische Landtags- und Bundestagsabgeordnete fordern sie, die Kurzarbeit für die Beschäftigten der Kulturbranche zu verlängern. "Ende Februar ist Schluss mit Kurzarbeitergeld, weil die Bezugsdauer auf 24 Monate festgelegt ist", sagt Claus Berninger, der Betreiber des Aschaffenburger Musik-Clubs Colos-Saal, gegenüber BR24. Auch er hat die Mail an die Politiker unterzeichnet. Weitere Unterzeichner sind etwa der Verband für Popkultur in Bayern, der Verband der Münchner Kulturveranstalter und das Conzertbüro Franken.

Befürchtung: Finanzielles Aus ohne Kurzarbeit

Fällt das Kurzarbeitergeld weg, sei das für die Mehrzahl der Kulturbetriebe das finanzielle Aus, heißt es in der Mail. "Wenn die Kurzarbeit ausläuft, bedeutet das für den Colos-Saal eine sehr bedrohliche Situation", sagt Berninger. "Wie sollen dann die Löhne der Mitarbeiter erwirtschaftet werden?", fragt er sich. Aktuell sei der Colos-Saal weit davon entfernt, relevante Umsätze zu erzielen. Seit März 2020 seien die 14 Mitarbeiter wegen der Corona-Pandemie in Kurzarbeit.

Kultur-Betriebe fordern Ausnahme-Regelung

Laut Berninger sei es dem Colos-Saal – genauso wie den meisten Unternehmen in der Kulturbranche – nur mithilfe der Kurzarbeit möglich gewesen, so lange durchzuhalten. "Die Politik muss sehen, dass die Kultur- und Veranstaltungswirtschaft die Branche ist, die am längsten durch die Pandemie gelähmt wurde", sagt Berninger und fordert, dass eine Ausnahme-Regelung für die Kurzarbeit in der Branche geschaffen wird. Und die müsse schnell kommen.

Entscheidung über Lockerungen in der Kultur vertagt

Erst am Montag gab es große Enttäuschung in der Kulturbranche: Entgegen der ursprünglichen Ankündigungen hat die bayerische Staatsregierung die Entscheidung über eine Lockerung der Corona-Auflagen für die Kultur erneut vertagt. Für Kinos, Theater und Co. bleibt es damit bei 2G plus und bei einer maximalen Auslastung von 25 Prozent samt weitgehender Maskenpflicht. Restaurants und Cafés dürfen währenddessen weiterhin mit der 2G-Regel komplett gefüllt werden. Der bayerische Kunstminister Bernd Sibler (CSU) zeigt Verständnis für den großen Unmut in der Kulturbranche, wirbt aber um Geduld.