Hildensaga und Brüder Karamasow: Volkstheater mit Doppelpremiere

Stolz steht sie da: Brünhild, die Isenkönigin, inmitten der Ödnis Islands, die hier eine steinige weite Ebene vor eisgrauem Rundhorizont ist. Unnahbar ist diese Brünhild, aber: nicht unbezwingbar. Das sagen ihr in dieser ebenso eigenwilligen wie einnehmenden Neudichtung der Nibelungensage des österreichischen Dramatikers Ferdinand Schmalz drei Nornen, also Schicksalsfrauen, voraus.

Und wie prophezeit, so kommt es: Brünhild muss den Burgunderkönig Gunter heiraten, aber nicht, weil dieser Jammerlappen sie bezwingt, sondern an seiner statt Muskelmann Siegfried. Eine Tarnkappe macht den schändlichen Betrug möglich.

Spielball der Männerwelt ist auch Kriemhild. Zurück am Hof zu Worms, der hier – großartiger Einfall! – ein Kaninchenbau ist, bekommt Siegfried Gunters Schwester zur Braut, sozusagen als Prämie nach erfolgreich erledigter Island-Mission.

Die Isenkönig als Eisprinzessin aus "Kill Bill"

Kriemhild ist bei Nina Steils eine schneewittchenschöne Fantasy-Fee mit rotem Hexenhaar, nicht so offenkundig auf Widerstand gebürstet wie Brünhild, gleichwohl von einer nicht zu unterschätzenden Robustheit, während Henriette Nagels herbe Isenkönigin so aussieht, als hätte die Eisprinzessin als Kämpferin in Tarantinos "Kill Bill" angeheuert.

Ferdinand Schmalz lässt diese beiden "Hilden" – das ist der feministische Gedanke, den er dem Mythos implantiert hat – sich gegen die machistische Männerwelt verschwesternd zur Wehr setzen. Zwar endet auch seine Saga im Gemetzel, entscheidend aber ist, dass weibliche Solidarität hier über männlich-sture Nibelungentreue obsiegt.

Christina Tscharyiski hat die "Hildensaga" effektsicher inszeniert, beweist aber auch feines Gespür für die mundartlich gefärbte Kunstsprache von Ferdinand Schmalz, die einen dem Helden- oder hier eben: Heldinnen-Epos angemessen hohen Ton anschlägt und den Stoff gleichermaßen erdet. Bei aller Game-of-Thrones-Haftigkeit, mit der Tscharyiski die Recken in Szene setzt, macht sie – höchst erfreulicherweise – doch nie mit Pathos alles platt.

Christian Stückl inszeniert "Die Brüder Karamasow"

Einen Stoff von epischer Breite hat sich auch Christian Stückl ausgesucht – Dostojewskis Monumentalroman "Die Brüder Karamasow" – und dabei nicht den Fehler begangen, im Zeitraffer durch den kompletten 1200-Seiten-Plot zu pflügen. Stückl hat radikal verdichtet, also sämtliche Nebenhandlungen inklusive der berühmten Legende vom Großinquisitor gestrichen, und konzentriert sich auf die Familienkonstellation mit den drei Brüder Dimitri, Iwan und Aljoscha im Zentrum, die in dieser Inszenierung in kuttenartigen Jacken und Mänteln, schweren Stiefeln und Halsketten wie Mitglieder einer Rockband aus dem Moskauer Underground daherkommen.

Dazu Vater Fjodor, den insbesondere die beiden älteren Söhne hassen, sowie dessen unehelicher Sohn Smerdjakow, der ihn töten wird, beeinflusst freilich von der aggressiven Autoritätsverachtung Iwans. Dostojewski lässt in den drei Brüdern unterschiedliche Weltanschauungen aufeinandertreffen. Iwan ist der Agnostiker.

Eine dystopische Familiengeschichte

Nicht zufällig erzählt Dostojewski in den "Brüder Karamasow" von einem Vatermord und der Abschaffung Gottes in einem. Und so sieht denn auch Pascal Fligg als Vater Fjodor hier mit grauer Mähne und Rauschebart wie Gottvater persönlich aus. Über der Bühne, einer schwarz gewellten Plattform, leuchtet ein Rechteck aus Neonröhren. Kantiger Heiligenschein oder doch eher Rahmen um das schwarze Nichts eines leeren Himmels darüber?

"Wenn Gott nicht existiert, ist alles erlaubt?" lautet die zentrale Frage des Romans, an der sich Stückl, dieser katholisch geprägte Zweifler, abarbeitet, freilich ohne eine abschließende Antwort zu finden. Aber auch die vorläufige, auf die seine Inszenierung hinausläuft, hat es in sich. Sie lässt sich auf die Formel bringen: Kein Gott ist auch keine Lösung. Ein Besuch im Münchner Volkstheater indes – das hat dieses Doppelpremieren-Wochenende gezeigt – ist meistens zumindest eine gute Idee.