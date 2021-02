Highlights: Fastnacht in Franken glänzt trotz Corona

Saal ohne Gäste

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Fastnacht heuer auf eines ihrer wichtigsten Elemente verzichten: Die Politiker sitzen im heimischen Wohnzimmer vor dem Fernseher, statt in den ersten Rängen, um sich den Spiegel vorhalten zu halten. Doch was wäre die Fastnacht in Franken, wenn sich die Künstlerinnen und Künstler nicht auch hierfür eine Lösung hätten einfallen lassen: In einer Sendung, in der ehemalige Landtagspräsidentinnen gebeamt werden können, können auch Politiker auf Bildschirmen mit den Künstlern agieren.