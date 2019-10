Highlights der Hofer Filmtage 2019

"1986" von Lothar Herzog

"1986" und ist das Spielfilmdebüt von Lothar Herzog, einem in Berlin lebenden Regisseur und Drehbuchautor, der bislang vor allem Kurzfilme gemacht hat. Die Jahreszahl, die im Filmtitel steckt, weist auf den großen Themenkomplex der Handlung hin – es geht um die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Allerdings nur rückblickend, denn der Film spielt in der Gegenwart. Hauptfigur ist eine junge Frau namens Elena, eine Studentin aus Minsk, deren gesamtes Leben von dem Nuklearunfall beeinflusst ist. Nicht gesundheitlich, sondern seelisch: Ihr Vater hat nach der Havarie als Liquidator in der Zone gearbeitet und dort illegale Geschäfte mit kontaminierten Wertstoffen gemacht – bis zu dem Tag, an dem er verhaftet wurde. Es geht also um eine gestörte Vater-Tochter-Beziehung, aber auch um die Auswirkungen, die diese vergiftete Beziehung auf Elenas gesamtes Leben hat. Denn sie ist von Grund auf misstrauisch, was wiederum auf ihre Beziehung zu ihrem Freund abfärbt – eine Kettenreaktion auf emotionaler Ebene. Das Drama, das in Weißrussland ohne deutsche Darsteller und komplett auf russisch gedreht wurde, hat bei den Hofer Filmtagen den Hauptpreis erhalten: den Hofer Goldpreis.

Kinostart: noch ohne Verleih, aber Lothar Herzog ist zuversichtlich.