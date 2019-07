Hier lässt Nicolas Mathieu die 90er-Jahre wieder auferstehen

Echt jetzt? Sagt man so, echt jetzt? Oder – die sind krass, die Typen aus dem Ferienheim? Ja, man sagt so, 2019. Ganz besonders, wenn man noch zur Schule geht. 1992 aber - da war „echt jetzt“ noch keine Formel von 14-Jährigen und „krass“ waren nicht Typen, sondern vielleicht Hauptwörter wie „Unterschied“ oder „Gegensatz“.

Echt jetzt? Klangen so die 90er-Jahre?

Schade, die beiden eigentlich tollen Übersetzer Lena Müller und André Hansen lassen Jugendliche von 1992 manchmal sprechen wie Jugendliche von 2019. Und das schadet dem 90er-Jahre-Feeling von Nicolas Mathieus Roman „Wie später ihre Kinder“, der in Frankreich besonders für seinen Realismus gelobt wurde. Oft hat der Autor betont, dass es ihm darauf ankomme - eine „Restitution“, eine genaue Wiedergabe der Zeit.

Sprach-Zeitgeist zu schreiben und zu übersetzen, ist dabei die vermutlich schwierigste Anforderung. Genauso wichtig sind die Details der Popkultur: die Marken der 90er, die Fernsehprogramme, die Musik, die Jeans, die Autos. Die emotionalen Wegmarken des Jahrzehnts? Für Mathieu das erste Album von Nirvana. Und dass die Franzosen Weltmeister wurden.

Zum Kiffen hinters Schwimmbad

Das Leben hier war immer ein Zurücklegen von Strecken. Zur Schule, zu Freunden, in die Stadt, an den Strand, zum Kiffen hinters Schwimmbad, zum Abhängen im Park. Unterwegs nach Hause, wieder los, auch die Erwachsenen, zur Arbeit, zum Einkaufen, zur Tagesmutter, zur Inspektion in die Werkstatt, ins Kino. Jedes Verlangen war mit einer Entfernung verbunden, jeder Genuss erforderte Sprit.

Drei Jugendliche, vier Sommer – „Wie später ihre Kinder“ erzählt vom Aufbruch ins Leben - in einer Gegend, die vor sich hinstirbt. Die Hochöfen brennen nicht mehr, die Arbeitslosigkeit steigt, ohne Moped oder Auto ist man aufgeschmissen und die Kommunalpolitiker träumen von einem Neuanfang mit Touristen. Solche Gegenden sind es, in denen 25 Jahre später die Gelbwesten loslegen werden. Wer aus der lokalen Oberschicht kommt, wie Stéphanie, hat Chancen, wegzukommen, Anthony und Hacine nicht. Noch spüren die drei das nur. „La France périphérique“: endlose Sommerferien, rumhängen, rumfahren, Alk, ab und zu Gewalt.

Der "Prix Goncourt" überraschte alle - sogar den Autor selbst

"Très Zola", sehr Zola, hat Virginie Despentes über diesen mit dem Prix Goncourt 2018 ausgezeichneten Roman gesagt. Realismus ist das Programm und das Ende der Arbeiterklasse das Thema in einer Zeit, in der Autoren wie Edouard Louis und Didier Eribon den Begriff der Klassengesellschaft in die Debatte zurückgeholt haben. Nicolas Mathieu liefert das Panorama, die Vorgeschichte zu der Frage, warum Frankreich so gespalten ist. Die Jungen von damals sind die Funktionierenden und Protestierenden von heute. Und – die Leser und Leserinnen von heute. Das könnte die Begeisterung für diesen zweiten Roman eines bis dahin eher unbekannten Autors erklären, der selbst nicht recht wusste, wie ihm geschah, als ihm im letzten November der wichtigste Literaturpreis Frankreichs verliehen wurde.

Wer nicht die eigene Jugend im endlosen Gammeln der heißen Sommer von Anthony, Stéph und Hacine wiederfindet, dem werden die 450 Seiten vielleicht etwas lang. All die Dramen der Adoleszenz, die hier erlitten werden, erweisen sich im Laufe der vier erzählten Hitzeperioden ja doch als relativ. Und schon der Titel des Buchs gemahnt an Vergänglich- und Vergeblichkeit. Er zitiert das Alte Testament, Buch Jesus Sirach: „An andere aber denkt niemand mehr, es ist, als hätten sie nie gelebt. Sie sind gestorben und vergessen, genauso – wie später ihre Kinder.“

"Wie später ihre Kinder" von Nicolas Mathieu ist - übersetzt von Lena Müller und André Hansen - bei Hanser erschienen.