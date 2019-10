Hier können Sie die Bücher von "Gottschalk liest?" gewinnen

Ihre Romane wurden mehr als sechs Millionen Mal gekauft und in 21 Sprachen übersetzt: Nun unterhält sich Ildikó von Kürthy mit Thomas Gottschalk über ihren aktuellen Roman "Es wird Zeit". Darin geht es um eine Rückkehr in die alte Heimat, um Freundschaft, Geheimnisse und um eine Frau an einem Wendepunkt in ihrem Leben. Ildikó von Kürthy begann als Journalistin, ist Kolumnistin der "Brigitte" und schreibt auch Sachbücher.

Außerdem zu Gast ist Krimi-Autor Martin Suter, der wieder einmal seinen halbseidenen Detektiv Johann Friedrich von Allmen einen Mord aufdecken lässt. Diesmal soll er die Geheimnisse um einen millionenschweren Fisch aufdecken, der aus seinem Pool verschwunden ist. Aber genauso wichtig ist die Verköstigung des Detektivs und deswegen wird gut gegessen: etwa eine "gegrillte, mit Frigola gefüllte Zahnbrasse mit klassischem Paellafond und einem Sashimi aus hauchdünn geschnittenem Kürbis".

Wo Frauen nicht lesen dürfen

Ihr Roman-Debüt hat Karen Köhler dabei: "Miroloi". Darin geht es um eine junge Frau, die sich gegen die archaische Männer-Gesellschaft auflehnt, in der sie aufgewachsen ist. Dort durften Frauen nicht lesen. Tradition galt mehr als die Freiheit. Karen Köhler hat Schauspiel studiert und zwölf Jahre am Theater in ihrem Beruf gearbeitet. Heute lebt sie in Hamburg, schreibt Theaterstücke, Drehbücher und Prosa. Ihre Theaterstücke stehen bei zahlreichen Bühnen auf dem Spielplan. 2014 erschien ihr viel beachteter Erzählband "Wir haben Raketen geangelt".

Volker Weidermann, Literaturredakteur beim Nachrichtenmagazin Spiegel und Gastgeber des Literarischen Quartetts, komplettiert die Runde. Er bringt sein aktuelles Buch über das spannungsreiche Verhältnis zwischen Marcel Reich-Ranicki und Günter Grass mit: "Das Duell". Für Thomas Gottschalk, dem Reich-Ranicki viel bedeutet hat, ein besonderes Gespräch.

