Hier hat sie immer das "letzte Wort": Anke Engelke auf Netflix

Neu ist, dass wir sie, die Engelke, jetzt auf Netflix sehen können, neben Amazon, AppleTV+ und Disney+ einer der großen Streaming-Anbieter in Deutschland, die immer marktbeherrschender und damit einflussreicher werden. Für die Schauspielerin und Moderatorin allerdings macht das keinen Unterschied: "Ich glaube, wir müssen uns alle ein bisschen befreien von den Ketten, in denen wir uns befinden, dass man schauen muss, wo etwas dann später wahrgenommen werden kann. Man geht ins Kino, man schaut was im Fernsehen oder bei Streaming-Diensten. Das tun doch alle. Ich finde es schwierig zu sagen, das ist so ungewöhnlich. Ich finde das nicht ungewöhnlich."

"Wunderbare Produktionen"

Nicht ungewöhnlich, im Gegenteil, ein anhaltender Trend. Immer mehr bekannte Film- und Fernseh-Grössen arbeiten auch in Deutschland für und mit den Streaming-Diensten zusammen. Zuletzt stand Jessica Schwarz als eiskalte Universitäts-Professorin in "Biohackers" (bei Netflix) vor der Kamera, Daniel Brühl gibt den "Alienist", Jan Böhmermanns "BildundTonFabrik" produziert die Erfolgsserie "How To Sell Drugs Online (Fast)" und Engelkes ehemaliger "Wochenshow"-Kollege Bastian Pastewka wechselte mit seiner eigene Comedy-Serie von Sat. 1 zu Amazon. Was sagt Anke Engelke zum Streaming-Hype? "Hypes per se mache ich nicht mit, das finde ich eher blind. Aber ohne Streaming-Dienste wäre ich nicht in den Genuss von ‘Breaking Bad’ gekommen oder ‘House of Cards’ oder ‘Fleabag’ - das sind wunderbare Produktionen."