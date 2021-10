"Hi!A"-Festival in Bayern: So soll die Fantasie fliegen lernen

Da wird manch einer vor einem Rätsel stehen, wenn er diese Werbebanner im Wind flattern sieht: "Hi!A" steht drauf, ungewöhnlich geschrieben, mit einem Ausrufezeichen in der Mitte, zu einem "Festival für Kunst und Forschung in Bayern" wird damit eingeladen. Und da es zum ersten Mal stattfindet, ist es natürlich in jeder Hinsicht erklärungsbedürftig. Aber der Bayerische Wissenschafts- und Kunstminister Bernd Sibler hat für alle, die sich jetzt vielleicht fragen, was das Ganze soll, eine verblüffende Antwort parat: "Wenn sie sich diese Frage gestellt haben, haben Sie schon den wesentlichen Zweck erfüllt: Wir wollen natürlich neugierig machen."

Gibt es nur eine Zukunft – oder viele?

"Zukunft made in Bavaria" soll präsentiert werden, eigentlich nicht nur eine einzige Zukunft, so Sibler, sondern mehrere denkbare, die sich ja alle noch individuell gestalten ließen, je nach Interesse und Fähigkeiten. Nächstes Wochenende, am 16. Oktober, gehts´s los. Und was den merkwürdigen Titel angeht, "Hi!A", lässt sich der Generaldirektor des Deutschen Museums, Wolfgang Heckl, im neuen Rundum-Kuppel-Kino "Streaming Dome", dem ehemaligen Planetarium, nicht weiter irritieren: "Die Idee, dass Kreativität sowohl in Wissenschaft, als auch Kunst steckt, die kommt darin zum Ausdruck."