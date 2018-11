Hexentanz in Freiburg: Luca Guadagninos Remake "Suspiria"

Zuerst mag es ziemlich extravagant anmuten, dass der Italiener Luca Guadagnino nach seiner sehnsuchtsvollen Homo-Etüde „Call Me By Your Name“ (Oscar-prämiert und im Kino äußerst erfolgreich) nun mit der Neuverfilmung eines Horrorklassikers nachlegt. Was hat ihn dazu getrieben? Sein italienischer Kollege Dario Argento, der die Vorlage lieferte, gilt unter Fans immerhin als Regisseur mit Kultstatus. Argentos „Suspiria“ stammt aus dem Jahr 1977. Das Werk handelt von drei Hexen, deren Ziel es ist, die Herrschaft über die Erde zu übernehmen. Interessanterweise spielt der Film in Freiburg. Dorthin, ins deutsche Breisgau, kommt eine Amerikanerin, um in einer von den drei Hexen geführten Ballettschule Tanz zu studieren. Die Kritiken zu „Suspiria“ waren damals gespalten. Während die einen von einer „dümmlichen Mischung aus Horror und Okkultismus“ sprachen, sahen andere den Regisseur Argento „auf der Höhe seines Schaffens“.

Verbergen sich Hexen hinter der Tanzschule?

Klar, dass Luca Guadagnino zu den letzteren gehört. Er liebt es ja, alte Filme in neue zu verwandeln. Ihm geht es weniger um Remakes als um Transformationen in andere Zeiten und Umstände. Er arbeitet sozusagen als kinematographischer Feldforscher, der versucht, herauszufinden, wie sich Geschichten verändern, wenn man sie in ein anderes Umfeld verpflanzt. Nur die Grundkonstellationen behält Guadagnino bei. Bei ihm kommt die von Dakota Johnson gespielte, junge Amerikanerin Susie 1977 zu einem renommierten Tanzensemble ins noch geteilte Berlin. Während sie unter der revolutionären künstlerischen Leiterin Madame Blanc (gespielt von Tilda Swinton) außergewöhnliche Fortschritte macht, verschwindet ein anderes Mitglied des Ensembles unter mysteriösen Umständen. Die junge Frau war bei dem Psychotherapeuten Dr. Josef Klemperer in Behandlung. Dem erzählte sie von ihren Albträumen. Der hörte fassungslos zu: Wäre es tatsächlich denkbar, dass sich hinter der Fassade von Madame Blancs Tanzschule unbarmherzige Hexen verbergen?