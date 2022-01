Hexen-Prozesse: Schottlands Parlament will Opfer rehabilitieren

In Deutschland sollen zwischen 1400 und 1800 rund 25.000 Menschen wegen Hexerei verurteilt worden sein. Auch hierzulande gibt es Bestrebungen, die Betroffenen zu rehabilitieren. Zu den Initiatoren der Debatte gehören die Pfarrer Hartmut Hegeler aus Unna und Heinz Aden aus Ahlen. Hegeler verwies im vergangenen April darauf, dass das letzte Todesurteil in Sachen "Magie" am 11. April 1775 in Kempten gefällt wurde. Der Geistliche will erreichen, dass Bischöfe sich an Papst Franziskus wenden, um die "Hexenbulle" mit dem lateinischen Titel "Summis Desiderantes Affectibus", die 1484 von Papst Innozenz VIII. verfasst wurde, offiziell aufzuheben.

Pfarrer: Kirche bereicherte sich an Zaubereiprozessen

An den Mainzer Bischof Peter Kohlgraf richtete Hegeler den Aufruf: "Wir bitten Sie, dass Sie in Ihrem Erzbistum die Verurteilung der damals als angebliche Hexen hingerichteten Frauen, Männer und Kinder theologisch widerrufen und die Opfer durch Aufklärung, Beschluss und öffentliches Gedenken rehabilitieren." Besondere "Schwerpunktgebiete" der Hexenprozesse in Deutschland seien katholische Fürstbistümer und Bistümer gewesen, wie z. B. Würzburg und Bamberg, Mainz, Trier und Köln. "Teilweise fand durch die Zaubereiprozesse eine beträchtliche Bereicherung an dem konfiszierten Vermögen der Hingerichteten zugunsten von Kirchen statt", so Hegeler.