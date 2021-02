Heute ist es soweit: Fastnacht in Franken im BR Fernsehen

Unter dem Motto „Jetzt erst recht“ haben die Künstlerinnen und Künstler gemeinsam mit dem Fastnacht-Verband Franken und dem BR Fernsehen ein Programm auf die Beine gestellt, das mit geballter Spiellaune dem Virus Paroli bietet.

Die Stars der Fastnacht

Mit dabei sind unter anderem Michl Müller, Bauchredner Sebastian Reich mit Nilpferddame Amanda sowie das Komödianten-Duo Volker Heißmann und Martin Rassau. Selbstverständlich darf auch die „verfeindete“ Oberpfalz in der Sendung nicht fehlen: Der Feuerwehrkommandant der Altneihauser Feierwehrkapell’n Norbert Neugirg traut sich erneut ins Frankenland. Peter Kuhn – das Gewissen der Fastnacht – wird heute Abend als das „Phantom der Oper“ eine klassische Büttenrede halten. Die „närrische Putzfraa“ Ines Procter setzt das Hygienekonzept der Sendung um. Außerdem dürfen sich die Zuschauer auf die ein oder andere Überraschung freuen.

Besondere Sendung in besonderen Zeiten

Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Fastnacht in Franken 2021 nicht live ausgestrahlt. Bereits in der vergangenen Woche wurden fast alle Szenen in den Veitshöchheimer Mainfrankensälen aufgezeichnet –ohne Publikum. Im normalerweise ca. 600 Personen fassenden Saal waren während der Produktion nur maximal 64 Personen zugelassen, ein Kontingent, das zu einem erheblichen Teil schon vom Produktionsteam ausgelastet wurde. Auch auf der Bühne mussten die Künstlerinnen und Künstler nach einem strengen Reglement positioniert werden. An einen Elferrat, Garden oder Bigband war nicht zu denken.

„Wir hatten an vielen Stellen große Herausforderungen. Und die haben wir als BR gemeinsam mit den Künstlern und unserem Partner, dem Fastnacht-Verband Franken angenommen. Wir haben ein richtiges Gemeinschaftsgefühl gezeigt. Alle haben angepackt.“ Norbert Küber, Leiter Fastnachtredaktion

Herausforderung für Künstler

Auch für die Künstler war der Auftritt 2021 eine kleine Herausforderung. Schließlich fand die Vorbereitung dafür nicht wie sonst auf der Bühne, sondern nur im heimischen Wohnzimmer statt. Während der Pandemie waren Auftritte im Autokino oder auf kleinen Open Airs für viele schon das höchste der Gefühle.

"Die Vorbereitung hat in ihrer Gänze gefehlt. Normalerweise haben wir alle schon mehrfach Auftritte hinter uns. Wir haben unseren Text drin, wissen, dass die Witze funktionieren, wo die Leute lachen. Das findet dieses Jahr anders statt." Ines Procter, Kabarettistin

Das gab’s noch nie

Die Künstler übernehmen Regie – zumindest die ersten 45 Minuten der Fastnacht in Franken, denn heuer ist alles anders und im Fasching herrscht schließlich verkehrte Welt. Die sonst gewohnte klassische Prunksitzung mit Elferrat und Publikum im Saal verwandelt sich in ein ideenreiches Kammerspiel mit schlagfertigen Vorträgen, Sketchen und allerlei Überraschungen. Doch auch die Fans der Prunksitzung kommen auf ihre Kosten: Sitzungspräsident Bernd Händel führt im Anschluss durch die eigentliche Sendung und so dürfen sich die Zuschauer insgesamt auf über drei Stunden Franken-Fastnacht freuen.

Fastnacht im BR Fernsehen

• Erstausstrahlung am Freitag, 5. Februar 2021, um 20.15 Uhr im BR Fernsehen

• Wdh. am Samstag, 6. Februar 2021, um 20.15 Uhr im BR Fernsehen

• Wdh. am Faschingsdienstag, 16. Februar 2021, um 14.00 Uhr im BR Fernsehen