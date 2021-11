Heuchelei in Watte: Rossinis "La Cenerentola" an der Semperoper

Also funktioniert diese Oper vor allem, wenn sie als Satire gezeigt wird, gerne auch bitterböse. Nun, in Dresden war der Abend eher "nett", wie eine Zuschauerin nach der Vorstellung lobte. Klar, das große Haus ist auf Touristen angewiesen, die mögen keine allzu grellen Deutungen, und im Übrigen ist diese "Cenerentola" eine Koproduktion mit dem Théâtre des Champs-Élysées in Paris. Das dortige Publikum ist ähnlich konservativ wie das in der sächsischen Hauptstadt.

Prinz fährt bayerische Automarke in die Glaswand

Es passt also, wenn Damiano Michieletto die Geschichte vom Aschenputtel professionell und kurzweilig, aber nie derb bebildert. Hier arbeitet sie in einer Art Kantine, die Bühnenbildner Paolo Fantin entworfen hatte, und ihre beiden Stiefschwestern lieben farbenfrohe Trikotagen, wie sie eher in sozialen Brennpunkten als in Villenvierteln zu sehen sind. Der Prinz logiert nicht im Schloss, sondern in einem Bauhaus-Juwel mit großen Fenstern, Ledergarnitur und schicker Bar. Er fährt eine noble bayerische Automarke, am Ende sogar in die Glaswand.