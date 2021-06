Hesperidengärten: Ausgleich vom Alltag im barocken Garten

Barbara Kiderlin betreibt hier ein Café. In über 30 Jahren hat sie viele Veränderungen in den Gärten miterlebt. Sie liebt es, auf die durchkomponierte Anlage mit den geschnittenen Hecken, den Springbrunnen und Skulpturen zu blicken. "Ich wollte eigentlich immer ein Café am Meer haben, aber der Platz hier ist mindestens so schön wie am Meer."

Über ihren Herzensort wacht sie mit Argusaugen und nimmt dafür in Kauf, auch mal Kunden zu verlieren. Wenn die Kinder ihrer Gäste auf den Sandsteinfiguren herumklettern oder Zitronen abreißen, dann weise sie diese darauf hin, dass das nicht gehe. Manche Gäste hätten daraufhin sauer reagiert, seien gegangen und nicht wiedergekommen.

Erst vergessen, dann rekonstruiert

Die Barockgärten kamen im Laufe der Zeit aus der Mode. Im 19. Jahrhundert fiel ein Großteil der Anlagen der Stadterweiterung zum Opfer. Mitte der 1960er Jahre hat das Gartenbauamt Nürnberg einen Teil der Gärten wieder rekonstruiert. Der Bürgerverein St. Johannis setzte sich dann ein Jahrzehnt später verstärkt für einen weiteren Wiederaufbau ein.

