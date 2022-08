Herzog-Biografie: Kinski war nicht sein liebster Schauspieler

Das Treffen findet in einem Tonstudio in einer Industriebrache in Graz statt. Werner Herzog ist in der Steiermark, um dort die deutsche und die englischsprachige Fassung seiner Erinnerungen als Hörbuch einzulesen – mit seiner vom bairischen Dialekt gefärbten, sanft-beharrlichen Stimme, die in den Vereinigten Staaten zu seinem Markenzeichen geworden ist. Sie hat ihm auch Gastauftritte bei den Simpsons eingebracht. Der bald 80-jährige, der seit Jahrzehnten in Los Angeles lebt, ist längst zur popkulturellen Größe in seiner zweiten Heimat, den USA avanciert.

Matt Groening, der Erfinder der Simpsons, engagierte Herzog wegen seiner markanten Stimme mit ihrem oft karikierten starken Akzent, erzählt Herzog im Gespräch mit dem BR: "Ja, derjenige, der die Simpsons ins Leben gerufen hat, der hat sich telefonisch an mich gewandt, ich sollte doch eine Gastrolle drin übernehmen. Ich sagte: Wie meinen Sie das? Sind denn die Simpsons nicht so Comic-Strips in Zeitungen, kleine Geschichten wie Charlie Brown oder ich weiß nicht was? Und die glaubten mir nicht. Groening sagte: Mr. Herzog, seit 23 Jahren sind die Simpsons im Fernsehen. Die Figuren bewegen sich und die sprechen auch. Und ich sagte: Können Sie mir ein paar Auszüge schicken, um zu sehen, wie cartoonish, wie verzerrt die Stimmen sein müssten? Mir wurde gesagt: Nein, Sie lassen Ihre Stimme genauso wie sie ist, das ist wüst genüg. Ich habe mir dann die Simpsons angeschaut und gedacht: Ja, mein Gott, das ist ja die totale Anarchie, ein wildes Fernsehen."

In den USA berühmter als in der Heimat

Gerade jüngere US-Schauspieler und Regisseure sind vom begnadeten Mythomanen Werner Herzog fasziniert. Christian Bale wollte unbedingt mit ihm drehen, ebenso Nicole Kidman und Nicholas Cage. Die Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao hält ihn für ihr größtes lebendes Vorbild. Doch Herzog selbst will auf seine Berühmtheit gar nicht angesprochen werden: "Mit diesem Begriff kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich bin einfach einer, der arbeitet. Iʼm a working man."

Wer sich seines Ruhmes so sicher sein kann wie er, kann ihn auch getrost ignorieren. Und er arbeitet wirklich unermüdlich. Bald kommt seine Doku "Theatre of thought" ins Kino. Dann ist da noch sein gerade fertiggestelltes Requiem für ein Vulkanologen-Ehepaar, "The Fire Within". Vulkane faszinieren seit seinen Dreharbeiten zu "La Soufrière" auf Guadeloupe 1976, als die Insel wegen eines drohenden Vulkan-Ausbruchs evakuiert werden musste. Einer blieb und filmte mit seinem Team: Herzog. Das Feuer in Herzog, das merkt man ihm an, ist noch längst nicht erloschen.

Hamlet in 14 Minuten

Werner Herzog springt einem fast entgegen, er wirkt gar nicht wie einer, der bald 80 Jahre alt ist. Aber was sind schon Geburtstage! Spielen die überhaupt eine Rolle? "Sie spielen eine Rolle, weil man an den Fingern abzählen kann, wieviel man eigentlich schon hinter sich hat", sagt er. "Bei mir zähle ich aber weniger die Jahre, die ich gelebt habe, als vielmehr: Mein Gott, 1971, da habe ich drei Filme gedreht, und dann den Film und den und als mein Sohn geboren wurde, war ich gerade fertig mit einem wieder neuen Film und und und – das geht bis heute ohne Punkt und Komma weiter."

Die Erinnerungen, die Herzog vorlegt, sind nicht weniger als ein Ereignis: Zeugnis seiner ungeheuren erzählerischen Gabe, die er schon mit seinem Longseller "Vom Gehen im Eis" unter Beweis stellte, später dann mit "Eroberung des Nutzlosen" (2004), seinem Tagebuch der Dreharbeiten an "Fitzcarraldo", und mit dem erst 2021 erschienen Buch "Das Dämmern der Welt".