Herzensprojekt: Nürnberger Pfarrer plant Kulturkirche für alle

Flexible Bestuhlung und mehr in der Kirche

Jahrelang wurde geplant, noch in diesem Jahr soll mit dem Umbau begonnen werden. Die größte Herausforderung: Die Bänke müssen raus, stattdessen Stühle rein. Eine flexible Bestuhlung soll für mehr Komfort und auch visuellen Genuss bei den Veranstaltungen sorgen, erklärt der Pfarrer: "Das heißt, man kann ein Konzertensemble oder eine Band in drei verschiedenen Richtungen platzieren. Je nachdem, wo es am günstigsten ist für die Akustik und zum Zuschauen." Künftig sei man dann nicht mehr durch die starren Bänke beschränkt. Durch die flexible Bestuhlung können die Zuschauer nach Beendigung der Baumaßnahme viel mehr sehen. Der Blick wird frei – nicht nur nach vorne in den Chorraum.

Weiter ist ein neues Sound- und Lichtsystem geplant. Außerdem bekommt die Kirche einen Schwerbehindertenzugang und eine Teeküche, die bei Veranstaltungen genutzt werden kann. Die Toiletten werden erneuert und eine Fußbodenheizung sorgt für angenehme Temperaturen auch im Winter.

Hier finden Sie weitere Artikel zu Religion und Kirche

Eineinhalb Jahre soll der Umbau dauern

4,3 Millionen kostet das Großprojekt nach bisheriger Schätzung. Davon übernimmt die Landeskirche etwa die Hälfte, einen Teil finanziert das evangelische Dekanat Nürnberg, den Rest – gut zwei Millionen Euro – stemmt die Kirchengemeinde selbst. Dazu wurde sogar eine Immobilie verkauft. Im August geht’s los mit dem großen Ausräumen. Zeitgleich geht Pfarrer Bielmeier da in den Ruhestand. Aber: "Den Umbau begleite ich weiter als Projektmanager, weil ich schon länger damit befasst war und mich am besten auskenne." Etwa eineinhalb Jahre soll der Umbau dauern. Dann steht die Wiedereröffnung an. Wenn es nach Pfarrer Peter Bielmeier geht, mit unterschiedlichen Kunstaktionen und Musik – eine ganze Woche lang. Damit dann möglichst viele Menschen die neue Kulturkirche im Quartier kennenlernen können.