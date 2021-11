Herzen unterwegs: Rossinis "Gelegenheit macht Diebe" in München

Die Geschichte ist wie bei Rossini so oft in einem Satz erzählt: Zwei Männer sind auf amouröse Abenteuer aus und heiraten dann doch "zufällig" streng nach den Regeln. Damit es nicht ganz so bieder rüberkommt, gönnte Regisseurin Bettina Bruinier, die einst ebenfalls an der Theaterakademie studierte, nicht nur den beiden heterosexuellen Liebespaaren ihr Glück, sondern entlässt unter den männlichen Dienstboten auch noch eine schwule Beziehung in eine hoffentlich ausgelassene Zukunft.

Die Jüngeren hatten den meisten Spaß

Das alles lässt sich nur klamaukig bis albern bebildern und ist unter den Studenten der Theaterakademie August Everding gut aufgehoben. Die jüngeren, an Slapstick, Manga-Comics und Nonsense-Comedy geschulten Zuschauer, hatten denn auch hörbar den meisten Spaß, die älteren haderten eher mit dem reichlich sinnentleerten Abend in ganz grellen Farben.