Herzen in der Dating-Hölle: Donizettis "Liebestrank" in Nürnberg

Der titelgebende Liebestrank von Gaetano Donizettis Belcanto-Oper, das Mittel, dass die Liebe erzwingen soll, ist also in der Inszenierung am Nürnberger Staatstheater kein Wässerchen vom Quacksalber, sondern eine Software vom Online-Profi, mit dessen Portal "Elisir" soll jeder eine Chance haben auf schnelle Zweisamkeit. Was die arglosen Dorfbewohner dabei vergessen: Sobald sie ihr Smartphone zur Hand nehmen und sich einloggen, werden sie allesamt zu hysterischen Karikaturen ihrer selbst, die sich ausschließlich an ihren Usern orientieren.

Sieg der Poesie über die Technik

Klar, klingt alles ziemlich konservativ und rückwärtsgewandt, fast schon reaktionär, denn Ilaria Lanzino lässt den bösen Dating-Zauberer am Ende tatsächlich zur Hölle fahren und die Heile Welt von vorgestern wieder aufleben, als ob das ein Weg sein könnte, Ordnung hineinzubringen in die emotionale Unübersichtlichkeit der Gegenwart. Es war wohl als Sieg der Poesie über die Technik gemeint, als Triumph der Aufrichtigkeit über den Fake-Wahnsinn. Aber ob es hilft, wenn wir alle unsere Botschaften wieder in Bäume ritzen?