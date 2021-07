"Herz aus Glas": Alter Achternbusch in neuen Schläuchen

Der alte Glasbläser ist gestorben. Was er mit in sein Grab genommen hat, das ist das Rezept für das Rubinglas, das nun der Besitzer der Glashütte und die Menschen vom Dorf verzweifelt suchen. Nichts, so scheint es, geht über Rubinglas, weiß auch der Himmel, warum!? Doch selbst der aus den bayerischen Wäldern zur Hilfe gerufene Hellseher Hias kann die Formel nicht wieder lebendig machen, ihm steigen dafür allerhand apokalyptische Visionen vor das luzide Auge, die nicht nur die Glashütte, sondern bald auch die ganze Welt in Brand sehen.

Prophet der Zukunft

Als Herbert Achternbusch Mitte der 70er-Jahre auf die 200 Jahre alten Unheilsbotschaften eines sagenumwobenen Sehers zurückgriff, da standen die modernen Bedrohungen durch Umweltkatastrophen und Klimawandel, Turbokapitalismus und Atomkrieg erst als ferne Menetekel am Horizont. Trotzdem schrieb Achternbusch mit "Herz aus Glas" ein poetisch mäanderndes Drehbuch, das die aufkeimende Industrialisierung des 19. Jahrhunderts auf die höhere Gewalt der Natur prallen lässt, die sich letztlich als die Stärkere erweist. Was Werner Herzog in mächtiger Natur und mit einem angeblich hypnotisierten Ensemble in somnambuler Klarheit vor 45 Jahren verfilmte, hat nun Elsa-Sophie Jach in einer beeindruckend eigenwilligen Ästhetik auf die Bühne gebracht. Dabei hat sie nicht nur die Dialoge in Szene gesetzt, sondern lässt die ausführlichen Szenebeschreibungen des Drehbuchs einzeln oder im Chor gleich mitsprechen.

Zugleich ist diese Idylle auf der Bühne des Münchner Marstall überaus theatral. Da markiert eine stilisierte Pappfassade mit ein paar Fensterhöhlen sowie zwei Schloten die Glashütte, hinter deren Türen sich der sechsköpfige Chor verbirgt, aus dem sich die jeweiligen Figuren wahlweise herausschälen. Da tritt diesem Chor in seiner merkwürdigen pastellfarbenen Mischung aus Turnschuhen, barocken Hochfrisuren und Joggingkluft ein Hias ganz in Schwarz entgegen, der schon dadurch der strengen Eindeutigkeit des Sehers Ausdruck verleiht. Und: Da läuft diese Uhr, die oben links die Stunden im 15-Sekunden-Takt viel zu schnell abtastet, wahlweise auch mal rückwärts.

In der Zeit vor und zurück

Es ist, als habe Regisseurin Elsa-Sophie Jach die bekanntermaßen ja überaus eigenbrötlerische Poesie und Phantasie des Herbert Achternbusch sehr genau belauscht, um sie dann als szenische Zeichen und in den Figuren selbst zu realisieren. Zugleich schlägt diese Uraufführungsinszenierung nicht nur in den Kostümen sehr bewusst den weiten Bogen vom fernen bayerischen Barock in die unmittelbare Gegenwart. Denn während sich Hias, der gespielt wird von Pia Händler, zunächst einmal durch seine für Seher wohl typische unbarmherzige Humorlosigkeit auszeichnet, rückt die Schauspielerin im Laufe des Abends in ihrer bezopften Strenge auch optisch ganz nah an eine Ikone unter den heutigen Kassandras heran. Denn wenn dieser Hias im Anblick der brennenden Glashütte sagt: "Our house is on fire", hat man Greta Thunberg vor Augen und mit ihr zudem noch – sehr aktuell – ein von einer Feuerwalze niedergestrecktes kanadisches Dorf. Und spätestens dann ist man mit diesem Abend im unmittelbaren Schrecken unserer Gegenwart angekommen.

"Herz aus Glas" in der Inszenierung von Elsa-Sophie Jach wird noch bis zum 29. Juli am Residenztheater München gespielt.