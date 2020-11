Hervé Le Tellier erhält den Prix Goncourt

Der Prix Goncourt, Frankreichs wichtigster Buchpreis, geht in diesem Jahr an den 63-jährigen Schriftsteller Hervé Le Tellier. Le Tellier war neben der kamerunischen Schriftstellerin Djaili Amadou Amal einer der Favoriten der Buchkritiker. Wegen des zweiten Lockdowns in Frankreich hatte die Académie Goncourt die Preisverleihung auf heute verschoben, aber auch heute fand sie nur online statt.

Turbulenzen auf dem Weg von Paris nach New York

Die Buchkritiker hatten auf ihn gesetzt, die Jury zeichnete ihn aus. Das Votum der Buchpreis-Jury fiel mit acht zu zwei Stimmen deutlich aus für Hervé Le Telliers Roman "L’Anomalie". Le Tellier erzählt darin die Geschichte eines Airfrance-Fluges zwischen Paris und New York, bei dem es zu lebensbedrohlichen Turbulenzen kommt, die das Leben der Passagiere nachhaltig verändern werden. Die Turbulenzen sorgen für einen Sprung in der Zeit, es landet ein zweites Flugzeug mit exakt gleicher Besatzung und Passagieren.