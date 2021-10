Lesen wie in Trance: Der neue Roman von László Krasznahorkai

400 Seiten, ein einziger Satz

László Krasznahorkai – 1954 im ungarischen Gyula geboren und seit den späten 80er-Jahren zeitweise auch in Berlin zu Hause – erzählt einmal mehr alles andere als konventionell. "Herscht 07769" ist im Grunde ein einziger Satz, entfaltet auf über 400 Seiten, gleichermaßen Meditation und detaillierte Erkundung einer Lebenswirklichkeit im Osten Deutschlands. In der ersten Hälfte ist der Text – er wird Erzählung genannt – immer wieder komisch, wenn etwa geschildert wird, wie der Boss, Kanas Ober-Nazi, in seiner Begeisterung für den deutschen Tonsetzer Bach ein Laien-Orchester gründet und dieses an den Brandenburgischen Konzerten scheitert. Doch dieser Ton kippt immer mehr, mit jedem neuen tragischen Ereignis.

Die Erzählstimme springt derweil von Figur zu Figur, blickt in immer neuen Perspektiven auf das Geschehen – fast scheint es, als lese man in einer Art Trance. Was Krasznahorkai über den vorangegangenen Roman "Baron Wenckheims Rückkehr" sagte, gilt auch für "Herscht 07769": "Dieses Buch enthält hunderte Monologe. Ich musste nur ein paar rhythmische, melodische Sachen verbessern, korrigieren. Ich musste diese ganze Musik beherrschen – was ein Roman, in meinem Fall, bedeutet. Aber ich war kein Dirigent. Ich war lieber ein Impresario, der immer das Ganze kontrollieren musste. Was mir wichtig war, war die Komposition selbst."

Ein großes Sprachkunstwerk

Auf die Kuverts seiner Briefe an die Kanzlerin schreibt Florian Herscht nur seinen Nachnamen und die Postleitzahl von Kana. Das reiche, befindet er. Dieser kargen Zeile – "Herscht 07769" – folgend entfaltet sich ein großes Sprachkunstwerk, von Heike Flemming eindrucksvoll ins Deutsche übersetzt. Es führt das vor Augen, was der Briefschreiber glaubt verhindern zu können: das Verschwinden eines Universums. Zu den Werken Bachs, die im vielschichtigen Text-Gefüge aufgegriffen werden, gehört die Kantate "Falsche Welt, dir trau ich nicht!" Anders als der Komponist haben die vielen Figuren aus Kana nicht einmal die Hoffnung, dass es wenigstens im Jenseits eine Erlösung geben könnte. Ihr Ort, Zentrum von László Krasznahorkais Erzählung, liegt nicht in einem gelobten Land.