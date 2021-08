"Herr der Ringe": Amazon-Serie startet im September 2022

Amazon nannte als Starttermin der noch titellosen "Lord of the Rings"-Serie den Montag, den 2. September 2022. 2017 hatte sich das Unternehmen die weltweiten Fernsehrechte für die Fantasy-Saga des britischen Schriftstellers J.R.R. Tolkien gesichert und die Verfilmung einer Vorgeschichte der "Herr der Ringe"-Saga angekündigt.

Mittelerde, vom Bösen bedroht

Die Handlung beginne in "einer Zeit relativen Friedens Tausende von Jahren vor den Ereignissen", von denen Tolkien in seinen Büchern erzählt, teilte Amazon mit. Es werde aus dem Tolkien-Kosmos bekannte, aber auch neue Charaktere geben, die sich dem Wiederauftauchen des Bösen in Mittelerde entgegenstellen. Wie sich die Macherinnen und Macher dieses Mittelerde vorstellen, ist auf einem Bild zu sehen, das auf Twitter veröffentlicht wurde.