"Herr Bachmann und seine Klasse": Toll! Phänomenal!

Dunkel ist es noch. Eine Stadt erwacht. Wird langsam munter. Müde sitzen Schülerinnen und Schüler im Schulbus. Grüppchen bilden sich. Andere sitzen einzeln und dämmern vor sich hin. Sofort ist man drin in diesem Film, erinnert sich an die eigene Schulzeit, an dieses Gefühl, dass man gar nicht hinaus will in diese Welt, in der alle sich beweisen müssen. Oder zumindest den Tag überstehen wollen. Gemischte Empfindungen und Empfindlichkeiten. Ja, Freude, dass man seine Klassenkameraden sieht; und ein wenig Bammel vor einem Schultag, von dem man ahnt, dass er einen überfordern könnte.

Die hohe Kunst der Animation im Klassenzimmer

Atmosphärisch dicht beginnt dieser Film, den der Nürnberger Verleih Grandfilm in die Kinos bringt. Mit Sinneseindrücken, wie sie jede und jeder kennt. Die gedämpften Stimmen im Bus. Die leicht beschlagenen Scheiben. Das Rascheln einer Tüte. Die Ansage einer Haltestelle. Das hydraulische Schnaufen, wenn sich die Tür öffnet. Dann sitzt man plötzlich mit den anderen im Klassenzimmer. Und da ist der Lehrer. Dieter Bachmann. Er versucht, alle wach zu bekommen, anzusprechen. Zu animieren, sich zu beteiligen. Er phantasiert – ein kleines verrücktes Beziehungskarussell der Gegenstände. Ein Tisch liebt eine Gitarre. Aber die will nichts von ihm wissen. Also macht er ihr Geschenke, mit denen er seine Zuneigung ausdrückt.