Hero City Rollers mit eigenem Musical auf Rollen in Heroldsberg

Es ist sofort zu hören, wenn die Hero City Rollers in der Heroldsberger Gründlachhalle trainieren. Denn dann rollen und donnern zig Rollschuhe über den Hallenboden. Zu rockiger Musik – derzeit laufen die letzten Proben zum aktuellen Stück "Race Cars".

Darin verkörpern die Darsteller zum Leben erweckte Autoscooter. Seit fast dreißig Jahren gibt es die Truppe – mittlerweile sind vor allem die Kinder der Gründergeneration in Aktion. Von "Starlight Express" bis zu "Tabaluga" hat die Truppe schon einige Klassiker auf Rollen nach Heroldsberg gebracht. Und nun ein eigenes Musical: "Race Cars". Ein buntes Spektakel – mit knalligen Kostümen, spektakulären Lichteffekten und eigens komponierter Musik.

Idee nach Musicalbesuch

Von einer fixen Idee vor fast 30 Jahren wurde die Musicaltruppe zum festen Bestandteil des kulturellen Lebens der Region. Ausgedacht hat sich das alles José Andreu, den hier alle Pepe nennen. Der nennt die Gruppe einfach eine eingeschworene Gemeinschaft. "Wir geben alles, um auftreten zu können, weil wir es halt im Blut haben, weil wir es wollen, das ist unser Leben." Pepe Andreu ist der Macher im Vordergrund – er hat das aktuelle Stück geschrieben und inszeniert es auch. Seine Frau Gaby kümmert sich im Hintergrund um die Organisation, von den Kostümen bis zu den Auftritten und Buchungen. Die Musik haben sie bei einem professionellen Nürnberger Studio in Auftrag gegeben und einspielen lassen.

Musical als Familienprojekt – mehrere Generationen auf Rollschuhen

Die Hero City Rollers – ein Familienprojekt. Eltern und Kinder stehen und fahren mittlerweile zusammen auf und über die Bühne. So wie Margit Paulfeit und ihre Töchter. Lange her – aber am Anfang musste die Mama erst mal Rollschuhfahren lernen. "Da habe ich mich hier in die Halle eingesperrt, Nacht für Nacht, da waren die anderen beim Griechen unten essen und dann habe ich geübt." Am Anfang waren ihre Töchter Chantal und Vanessa noch klein, durften kleine Zwerge spielen. Die Zwerge sind mittlerweile groß. Helfen mit bei den Choreografien der Tänze und Rollschuhfahrten. Mittlerweile ist schon die nächste Generation am Start. "Fast alle Darsteller sind in unserem Alter!, erklärt Tochter Vanessa, "eigentlich fahren jetzt fast durchgängig die Kinder. Es ist also in der Familie geblieben."