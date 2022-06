Hercules And Love Affair sagen dem Dancefloor ade

"Als Künstler, der seine persönliche Lebenserfahrung immer in seine Arbeit einfließen lässt, ganz zu schweigen von dem Chaos, das ich die letzten Jahre erlebt habe, konnte ich nicht guten Gewissens etwas Bequemes machen", sagt Andy Butler. "Ich musste mein Unbehagen ausdrücken." Und das tut er – abwechselnd mit der sich als Trans*Mensch begreifenden Anohni singt er von dysfunktionalen Familien, der Auseinandersetzung mit religiösen Dogmen, dem Hass in sozialen Medien, aber auch vom Kampf und von der Selbstermächtigung der queeren Community, der er sich zugehörig fühlt.

Abschied vom Dancefloor

Die Songs des Albums klingen über weite Strecken nicht mehr wie die Dancefloor-Hits früherer Alben, sondern eher wie Singer-Songwriter-Statements, die noch ab und zu das ferne Glitzern einer Disco-Kugel reflektieren. Das hymnische "One" knüpft noch am ehesten an die Dancefloor-Vergangenheit von Hercules And Love Affair an, wenn Sängerin Anohni zu zähen Rhythmen zunächst die Schmerzen einer Kindheit schildert, in der das gefühlte Geschlecht ständig unterdrückt werden muss, um dann den Triumph zu schildern, die eigene Persönlichkeit nach dem Coming-out endlich ausleben zu dürfen. Ähnliches gilt für das elegante "Grace" mit seinen Tribal Beats und seinem Wechsel zwischen nachdenklichen und vorwärtsdrängenden Passagen – es ist einer der Songs, bei denen Mastermind Andy Butler erstmals als Leadsänger zu hören ist: auch das eine Art Selbstermächtigung.