Herbst-Wandertipp: Berg Zwercheck im Bayerischen Wald

Die Grenze verläuft direkt auf dem Berg

Eine weitere Besonderheit: Die deutsch-tschechische Grenze verläuft direkt über dem Gipfelplateau und teilt es quasi in zwei Seiten. Das sieht man immer noch an den Pfählen, die an einigen Stellen diese Grenze markieren, und am Hinweisschild "Staatsgrenze". Durch die Lage direkt an der Grenze bietet das Zwercheck auch einen traumhaften Ausblick auf den Böhmerwald:

"Wenn man ein Stück rübergeht auf die andere Seite des Plateaus, hat man einen wunderschönen Blick auf den Nyrsko-Stausee. Und hier beginnt die Seewand und unten drunter sieht man die zwei Eiszeitseen - den Schwarzen See und den Teufelssee", sagt Dietmar Müller, Bergkenner und ehemaliger Wanderführer.

Bei aller Begeisterung sollte man aber nicht querfeldein überall herumtrampeln, sondern auf den schmalen Trittpfaden bleiben. Rücksicht auf Pflanzen und Tiere ist oberstes Gebot. Denn hier leben auch Auerhühner, eine Wildart, die sehr empfindlich auf Störungen reagiert.

Aufstieg zum Zwercheck ist steil

Um das gemütliche Gipfelplateau zu erreichen, muss man allerdings erst einmal eine stramme Wanderung bergauf machen. Wer nicht ganz vom Tal aus aufsteigen will, stellt sein Auto am Wander-Parkplatz "Scheibensattel" ab und sucht dann die Markierung "LO 5". Dieser Wanderweg wird bald zu einem schmalen Weg durch den Wald, der rund eine Stunde lang strikt bergauf führt: "Das ist ein richtig naturbelassener Steig, so wie man ihn sich eigentlich wünscht: steinig, wurzelig, moosbewachsen und steil", so Wanderführer Müller.

Wem die eine Stunde bergauf sportlich zu wenig ist, könnte auf dem Gipfelplateau auch noch vier Stunden lang bis zum nächsten großen Berg, dem Osser, weiterwandern. Der schmale Weg dorthin ist der ehemalige Grenzsteig, auf dem zu Zeiten des Eisernen Vorhangs noch die Grenzbeamten hin- und her patrouillierten. Damals war das Gebiet Sperrzone und für Wanderer tabu. Heute gilt auch hier: dem Auerwild-Schutz zuliebe strikt auf den Wegen bleiben.